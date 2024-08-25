Могут ли дети выбрать, с кем остаться жить при разводе родителей

В действующей редакции Семейного кодекса Российской Федерации закреплено право ребенка выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы. После развода родители могут по обоюдному согласию решить вопрос относительно проживания ребенка или предложить ребенку самому принять решение, с кем из родителей он будет проживать, рассказала «Газете.Ru» адвокат Анастасия Матинова, руководитель направления семейного права МКА «Плесовских и партнеры».

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Однако, родителям в разводе не всегда удается достигнуть общего мнения относительно проживания ребенка, и такой спор решается в судебном порядке с обязательным привлечением органа опеки и попечительства.

В сложившейся судебной практике можно проследить, что мнение ребенка при решении вопроса о месте жительства часто учитывается судом. Выяснение мнения ребенка, достигшего возраста 10 лет, является обязательным.

«Нередки случаи, когда ребенок, проживающий с одним из родителей, высказывается в суде в пользу другого. Особенно это можно сказать о детях-подростках, которые могут кардинально поменять мнение и изъявить желание проживать с родителем, с которым они ранее не проживали. Факторы, влияющие на принятие такого решения подростком, могут быть разные, как, например, сложные взаимоотношения с родителем, с которым проживает ребенок, желание поменять школу, город проживания, близкие отношения с другими детьми в семье — братьями и сестрами», — подчеркнула она.

При этом стоит отметить, что мнение ребенка не является единственным аргументом в споре родителей. Мнение ребенка учитывается судом наравне с другими доказательствами конкретного дела.

Аргументы родителей и заключение органов опеки и попечительства, также являются весомой составляющей судебного спора.

«Ситуация в таких спорах осложняется, если родитель индуцирует ребенка, формируя у него негативное отношение ко второму родителю. В таком случае, выяснение мнения ребенка не всегда отражает действительность, а является следствием поведения родителя-индуктора», — отметила адвокат.

С целью выяснения действительного отношения и мнения ребенка в рамках судебного спора может быть проведена психологическая или психолого-психиатрическая экспертиза.

«Результат обследования поможет ответить на вопросы является ли мнение ребенка его собственным решением или следствием влияние доминантного родителя, выяснить действительные детско-родительские отношения и есть ли факторы опасности при общении с кем-либо из родителей», — сказала она.

Финальное решение, с учетом всех аргументов сторон конфликта принимает суд, при этом возможно принятие решения с кем из родителей будет проживать ребенок — отличное, от мнения озвученного ребенком в суде, резюмировала адвокат.

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