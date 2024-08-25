Прошел через ад. Белоголовцев рассказал о воспитании сына с ДЦП

Актер Сергей Белоголовцев — отец трех сыновей. В 1988 году его супруга Наталья родила двойню, но один из малышей появился на свет с многочисленными заболеваниями, в том числе с ДЦП. Юморист потратил большое количество времени и сил, чтобы воспитать особенного ребенка — он не жалеет, что не сдался, хоть и порой артисту было очень тяжело.

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Когда Наталья была беременна, супруги еще не знали, что будет двойня. Александр родился здоровым малышом, а у Евгения на УЗИ сердца обнаружили грубые шумы. Выяснилось, что у него порок сердца Тетрада Фалло, ДЦП, эписиндром и множество других болезней.

Сразу после рождения Женю направили на операцию в Бакулевский институт. После нее ребенок впал в кому, теперь у него жуткие шрамы от пролежней и катетеров. Не было ни малейшего шанса, что малыш выживет, рассказывает Белоголовцев.

Артисту пришлось полгода не работать, чтобы помогать жене с особенным сыном, у которого были частые приступы. В минуты отчаяния ведущий юмористического шоу «О.С.П.-студия» думал, что не выдержит и уйдет. Но он не смог этого сделать. Белоголовцеву хватило сил справиться с этой ситуацией.

«Осуждать за то, что мужчины уходят, могут только те люди, которые это сами прошли, потому что они знают, какой это ад. А прошедшие этот ад другого человека осуждать не возьмутся», — рассказал он в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Евгений старается брать от жизни все, несмотря на тяжелое заболевание. Он окончил частный вуз и завел видеоблог — с монтажом мужчине помогал отец. На данный момент у блога нет финансирования, поэтому его выпуск приостановили. Но шоумен надеется, что сын вернется к дальнейшему производству контента в ближайшее время.

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