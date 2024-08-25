Как выбрать безопасную шариковую ручку для ребенка

Кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов в беседе с RT рассказал о том, что важно учитывать при выборе шариковых ручек для младших школьников. Конечно, удобство использования играет не последнюю роль в этом вопросе, однако в первую очередь следует обращать внимание на безопасность материалов. Ребята иногда грызут ручки и жуют колпачки - дешевые ручки из некачественной пластмассы могут навредить здоровью.

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По словам эксперта, в некачественной пластмассе иногда содержатся фталаты (химические соединения для повышения гибкости пластика). Они могут попасть в организм ребенка через кожу или при проглатывании. Также подобный материал может содержать свинец или кадмий, которые используются как стабилизаторы или красители. Ручки с цветными чернилами и ярко выраженным запахом могут содержать толуол или ксилол (растворители в чернилах). Эти вещества при испарении попадают в дыхательные пути и провоцируют боль в голове, аллергию, раздражение слизистых.

Химик Дорохов посоветовал выбирать ручки с маркировкой качества, ручки с чернилами на водной основе.