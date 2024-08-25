Флорист дала советы по выбору букета на 1 сентября

При выборе цветов для учителя на День знаний в первую очередь нужно обращать внимание на то, чтобы ребенку было удобно нести букет. Об этом в беседе со «Звездой» заявила творческий директор дома цветочной моды Марина Запорожец.

«Поэтому надо брать цветы, которые вы можете легко подрезать, цветы на недлинных ножках. Если вы берете, например, в цветочном магазине розы, то не надо брать 70 или 80 сантиметров. Берите 25-40 сантиметров ножка. Во-первых, это будет в два раза дешевле стоить. Во-вторых, можете из этих цветов сделать букетик, который будет небольшого размера, и поэтому ребенок сможет его спокойно взять в руку и его нести», - пояснила эксперт.

Марина Запорожец отметила, что лучше обратить внимание на осенние цветы, например, на хризантемы.

«Не идите за какой-то экзотикой. Даже розы я не очень рекомендую брать. Каждому цветку - свое время года. 1 сентября, начало осени. Ну красивые осенние цветы. Сделайте упор на них. Все осенние цветы хорошо стоят, что хризантема, что гортензия», - добавила она.

Также неплохо будет купить цветы с небольшой корзинкой.

«Представьте себе, сколько букетиков принесет в класс детвора и куда будет их ставить учительница. И бывает так неприятно смотреть, когда эти цветы лежат просто на столе у преподавателя, и она не знает, куда их поставить», - подчеркнула Марина Запорожец.

В плане же качества необходимо смотреть на внешний вид цветов, особенно на листву.

«Если она жухлая, в пятнах, то этот цветок не простоит долго», - отмечает эксперт.

Напомним, ранее в Роскачестве дали рекомендации по подбору школьной формы. В первую очередь следует обращать внимание на состав ткани. Оптимальным считается, когда 40-60% - шерсть, а остальное - синтетические волокна.