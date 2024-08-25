Глава фонда «Круг добра» рассказал о процессе заказа лекарств детям

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развитию инклюзивных практик Александр Ткаченко рассказал о работе государственного благотворительного фонда «Круг добра», который он возглавляет с самого основания в 2021 году. С тех пор поддержку получили тысячи несовершеннолетних россиян с тяжелыми, жизнеугрожающими заболеваниями.

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«Фонд создан для того, чтобы спасать детей с самыми тяжелыми заболеваниями, лечения для которых до создания фонда в России практически не было. Фонд получил возможность закупать те лекарства, ради приобретения которых раньше люди ходили с протянутой рукой и собирали деньги. А сейчас уже это достаточно рутинный процесс», – заявил он в эфире радио Sputnik.

Ткаченко разъяснил, как принимаются решения о принятии ребенка на попечение фонда. Так, родители или опекуны подают заявление на портале госуслуг. Оно в те же минуты оказывается в фонде.