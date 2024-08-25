Психолог спрогнозировал, когда в России начнется беби-бум

Волна рождаемости может начаться в России после периода нестабильности в мире и неспокойствия, заявил изданию «Абзац» психолог Сергей Костеренко. По его словам, люди пока опасаются заводить детей, но это явление временное.

Люди не перестают встречаться и дружить, но воспроизводить потомство пока опасаются. Это временно. Люди ко всему привыкают, и за каким-то периодом нестабильности и неспокойствия наступает следующая волна, когда приходит успокоение и стремление зачинать детей. Так было и после Второй мировой войны, — добавил Костеренко.

Как пишет издание, за первое полугодие аптеки заработали 19,3 млрд рублей на продаже презервативов и противозачаточных средств. В аналогичный период 2023-го этот показатель составил 16,7 млрд рублей, а в 2022-м — 17,2 млрд рублей. Нынешний уровень пока остается рекордным за последние годы.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина заявила, что россиянки боятся рожать и отказываются от семьи из-за нехватки мер поддержки. Еще одной причиной она назвала страх женщин не дать детям хорошее образование. По мнению парламентария, для увеличения числа многодетных необходимо обеспечить людей жильем и рабочими местами. Тогда уровень рождаемости сдвинется со стабильной точки.