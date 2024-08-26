Подражание детей животным: субкультура или сигнал беды

Эпоху, когда дети мечтали быть космонавтами или пионерами-героями, чтобы спасти мир, так и не сменил супербум на Бэтмена и Супермена. Героику отменяет охота к перевоплощению в животных. Дети с хвостами, копытами и ушами-трансформерами как из ниоткуда появляются на улицах и в парках. И делают героикой естество природы с ее духом стаи и правом сильного.

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В небе и на земле

Шли мы с сыном на авишоу на кордодром в московском Чертанове, а попали в ступор психической атаки. Вроде, все, как надо, а где шоу, понять невозможно: в небе гул и стрекот боевых самолетиков, на земле - вой, лай и бой. Все, что мельком видно сквозь зрительские ряды: скачки и драка. У поля девочки-подростки в черном рвут на куски маску лисы, отнятую с девочки лет 8-9-ти. Та брыкается. Ее подружки, маски собак и кошек, клочьями порванной маски пуляют в обидчиц. Одна из них отскочила от "лисы". По ее плечу закапала кровь.

- Она ее укусила! - кто-то кричит, гася гул авиашоу.

Осознание того, что это было, пришло спустя время, когда родительский чат разразился перепиской - подавать иск в суд, а если подавать, то, на кого? Так частями писалась картина маслом. Оказывается, ряженные в животных - терианы и фурри, хотели собой украсить шоу и потянулись со зрительских рядов на авиаполе. Девушки, подруги летчиков, не пустили их. И асам терианов - квардроберам, самым спортивным из ряженых, пришлось пускать в ход силу и ловкость животных, наработанную тренировками, - прыгать и ... кусаться.

"Моя кошка из грязной миски есть не будет. А они с грязной лавки едят. Значит кошки умнее их?",- отозвалась бабушка на просьбу внучки купить маску кошки.

До сих пор родители в классе моего сына разделены на три лагеря. Один встал на сторону девочки в маске лисы: "Они же дети". Другой лагерь не против новых движений детей-животных, поскольку сами "было дело, увлекались фурри и ходили на их тусовки", а теперь из-за границы привезли дорогие костюмы кошек и львиц своим чадам.

Но и они честно признают: "На шоу не обошлось без психических отклонений. И тот, кто довел и тех, и других детей до срыва, обязан ответить в суде".

Третий лагерь - вечный планктон: "Абсурд мы видели, сами не доводите дело до абсурда. Давайте заниматься своими детьми, а не чужими".

Выгул в Книгу рекордов Гиннесса

Что особо резануло: в третьем классе, как выяснилось из переписки в чате, есть дети (мало) начинающие терианы, а две или одна родительская пара не то были, не то остаются фурри. Пейзаж однако. И он требует понимания новой краски или оттенка среды обитания. А она такова, что субкультура перевоплощения в животных делится на три условных части. Терианы носят только маски животных, но стараются пластикой повторять их поведение. Квадроберы могут не носить маски и хвосты, но их преображение столь совершенно, что прохожий не перепутает - это обезьяна, лошадь или собака. Узнаваемость достигается тренировками бега на четырех конечностях. Так, в США, Японии и Канаде примерно в 2019 гду году родился новый вид физкультуры - квадробика. В Финляндии часть квадробики выделена в хоббихорсинг - езду и даже конкур на деревянной палке с лошадиной головой. Спортом квадробику заявил японец Кенити Ито. Сеть его зовет "человек-обезьяна". Так его дразнили в детстве, но мальчишка извлек максимум из особенностей своей внешности - изучал специфику передвижения приматов, а в 2008 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех, за 15,71 секунды, пробежавший 100 метров на четвереньках.

Со временем соревнования по квадробике и хоббихорсингу обрели амбиции вида спорта. Но до соревнований дотягивают единицы, дети больше играют в терианов, а повзрослевшие дети - в фурри, полное костюмированное переоблачение в животных, когда амуниция может стоить от 70 и до 300 тысяч рублей. Костюмированные тусовки для фурри становятся образом жизни и чуть-чуть - мышления.

"Мы выросли на мультиках про антропоморфных животных, - объясняет свое хобби фурри папа одного из одноклассников моего сына. - Помнишь? Человек-паук, Король-Лев, Шерхан ..? Ну, такая игра в детство. Только ты в роли зверя-перевоплощения, но не зверь. Релакс, что надо. Как пиво, рыбалка или гонки".

Дурка, ремень и закон

Вот только "они же дети" не играют - живут. Здесь и сейчас.

"Я в Telegramm-канале "Кстово" наткнулась на шок, - написала одна из мам в родительском чате. - Девочка лет двенадцати не ест, простите, жрет кошачий корм. Смотрите".

На видео ребенок на скамейке, приняв кошачью позу, с перил языком слизывает кошкинк еду. Закатывает глаза: "Мяу". Другая девочка, сидя на четвереньках, ест корм руками.

Отклики родителей рвут нервы и мозги на части: "Прикольно".

"Какая поза! Кошка".

"Вообще, кто не знал, технологии приготовления кормов такие, что и люди вкусу сухого корма позавидуют".

"А ты пробовал?"

С трудом в переписке нашел отстраненную реакцию.

"Моя кошка корм из грязной миски есть не будет. А они с грязной лавки едят. Значит кошки умнее их?", - отозвалась одна из бабушек, чья внучка просит ей купить маску кошки.

- Зачем им маски? - спрашиваю сына.

- Это же просто, - с детским чувством превосходства объясняет он.

- Терианы - это два хапэ, а териантропы, они "тренями" (тренировками. - В. Е.) могут набирать по 7 - 12 хапэ.

Меня прошиб пот. Смотрю на сына, как в его пять лет, когда он посмотрел мультфильм про леммингов и заявил, что люди какие-то не такие. "Почему у нас мама и папа, а у хомячков папа и папа?" Вот и тут, догадываюсь, где-то между масками и сухим кормом собака зарыта. Ребенок тем временем в свои девять лет без взрослых затей, выстроил иерархию стаи: "Терианцы с двумя хапэ внизу. Для них спорт - риск. Хапэ (число жизней. - В. Е.) растеряют - и все. Териаинтропы выше. Вожаки. У них по 7-12 хапэ. Им можно рисковать. Есть запас".

Так дети в отличие от их детей-родителей, застрявших в самолюбовании фурри, и вправду верят, что в их душе или в одном из ее проявлений, то бишь в другой жизни, которых по легенде териантропов, бывает от семи, они были кошками, лисами, волками.. И воспроизводят нечеловеческие повадки в быту как ценность накапливаемых жизней - не пьют, а лакают, едят из миски, гавкают и кусаются. В раздвоении они видят поиски себя. "Дурка. Только дурка, отцoвский ремень и закон ускоряет процесс самоопределения", - написал в чате один из пап класса. И по логике детей занял "пещерную" позицию.

- Пещерную? - переспрашиваю сына.

- Па-а, ну, это скруб, - отвечает он, явно повторяя перепевы доводов известного в подростковой среде блогера Влада А4, продвигающего в Сети крадробику. - Скруб (англ. - вонючка, дикие заросли) - это такой "типок" (тип, почти старик. - В. Е.) после 40 лет, с пузиком, смотрит "Уральских пельменей", любит пиво и движ только на диване. Кто его станет слушать, если он ходячий диагноз?

Кто метит территорию

И дети больше ориентируются на установки Сети, ровесников и блогеров. А те задорно перекладывают признаки раздвоения личности с недорослей на "отсталых предков". И когда взрослые требуют наказать, запретить или признать перевоплощение в животных признаками раздвоения личности, то бишь психическим диагнозом, начинаются "карнавалы".

В Краснодаре, Челябинской и Новосибирской областях, в Волгограде или в парке Горького в Москве запросто можно видеть детей-прыгунов на четвереньках. Попытки взрослых понять, что происходит, дают пока обратный результат: уже подростки травят и колотят квадроберов и терианов. В Казани, в Прокопьевске на Кузбассе и в Березниках в Пермском крае прокатилась серия нападений школьников на квадроберов за то, что те публично скачут и кусают прохожих и, как собаки, без стыда "метят территорию".

- Это ситуации, когда важно понять, где грань, за которой заканчивается увлечение, где игра перерастает в шалость, а где маячит угроза психологической безопасности ребенка, - говорит профессор МГППУ Владимир Кудрявцев. - Ведь манифестировать дитя начинает тогда, когда ищет себя, а квадробика и терианство - это яркий способ избегающего поведения. Им спасаются дети, которым не хватает внимания родителей, педагогов, а главное - признания ровесников. И когда квадробика развивает тело, компенсирует низкую самооценку и подражательные реакции ровесникам, она помогает искать себя. А вот, если ребенок начинает царапаться, есть из мисок, ходить на поводкахи кусаться, это звоночки нарушения психики. Это побег от себя, точнее, от сепарации - психологического и эмоционального отделения ребенка от родителей. Он идет всю жизнь, но если ребенку родители не уделяют должного внимания, сепарация может сбоить.

Так растормаживаются сферы эмпатии и сексуальности. Это ведет к разрушению стыда, а чувство стыда - один из показателей психической нормы

Как считает Кудрявцев, ершистость ряженых смягчит участие в их жизни близких. С терианпропами и фурри сложнее. Особенно если в их играх и маскарадах мелькают сексуальный или криминальный подтексты. Так в Казани и Санкт-Петербурге идут судв против подростков, которые издевались над детьми в масках животных за то, что те укусили прохожего. И вот тут уже сталкиваются законы двух стай и законодательство.

- Движение квадроберов безобидно, пока оно не нарушает общественный порядок, - говорит адвокат бюро "ТРУБОР" Вадим Кодол. - А за нападения на людей и домашних животных можно привлекать к административной ответственности, если нарушителю есть 16 лет. Наказание - штраф до тысячи рублей или арест до 15 суток. Если подростку нет 16, накажут его родителей. Если если квадробер сломал имущество прохожих, то родителям придется возмещать ущерб.

А вот то, что ряженые навязывают стереотипы поведения с симптомами психических болезней, которые ими выставляются как шутка, остается за рамками закона, но давит на психику. Ведь, когда в парке прохожего обгоняет четвероногое человекоподобное существо, а на него лает такое же оно, в себя приходишь не сразу.

- Главное, что происходит с теми, кто заигрывается в перевоплощения в животных, - говорит Владимир Кудрявцев, - у них так растормаживаются сферы эмпатии и сексуальности. Это ведет к разрушению стыда, а чувство интимного стыда - один из главных показателей психической нормы. И когда людей призывают к бесстыдному поведению как к норме, поскольку "что естественно, то не безобразно", своим опытом люди зовут к искусственной инвалидизации психики.

А квардроберы и фурри так не считают. Они через "философию" слияния с животным миром претендуют на непонятый людьми андеграунд. Так через отрицание одной земной жизни они через зооморфные образы ищут свое место в искусстве самовыражения и в жизни, а "цензура" их вот-вот запретит. Но не выходит. Если их кто и замечает, то сторонится как чумных, а вызова ни масскульту, ни мейнстриму не получается. Разве что дурка на прогулке.

Словарь "РГ"

Квадробика (лат. quattuor - "четыре" и англ. aerobics - "аэробика") - неофициальный вид спорта, где человек перемещается на четвереньках, имитируя движения животных и используя маски и накладные хвосты.

Фурри (англ. furry "пушистый") - сообщество людей, которые интересуются антропоморфными животными. Фурри создают костюмы животных, которые носят, идентифицируя себя с ними.

Териантропы (терианы) - молодежная субкультура (младше "братья" фурри) отождествления себя с животными. Этот термин происходит от слова териантропия (греч. - зверь, и - человек).