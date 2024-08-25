Как выбрать ноутбук для школьника
Школьники все чаще используют ноутбуки для учебы: выполняют домашние задания, читают книги, смотрят онлайн-лекции. Не забывают они и про компьютерные игры. Поэтому родителям важно подобрать качественный ноутбук, при этом, как считают эксперты, слишком мощный девайс вряд ли потребуется ребенку.
Основной критерий, который стоит учитывать, это то, для чего нужен компьютер, считают в Авито. Так, младшеклассникам подойдет не сильно "навороченный" ноутбук, поскольку с ним они будут выполнять минимальное количество задач. Если же ребенок интересуется, например, моделированием в 3D, монтажом видео или программированием - а это, скорее, учащийся старших классов - нужно обратить внимание на видеокарту.
Важно учитывать и яркость дисплея. Она должна быть не ниже 300 кд/м, иначе глаза ребенка будут быстро уставать. "В уже купленном устройстве не забудьте настроить яркость, цветовую температуру экрана и разрешение", - напомнил руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" Павел Комаров.
Лучше еще в магазине проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке
Не стоит забывать и о компактности модели - мобильный вариант можно легко положить в рюкзак и отправиться в школу или к репетитору. Здесь нужно понимать, что те же ультрабуки, хотя и могут работать без подзарядки 8-12 часов, лишены некоторых характеристик классических компьютеров, включая большое количество портов и мощных видеокарт. Однако этим качеством можно поступиться, поскольку ключевая задача устройства - обучение и развитие ребенка.
Немаловажен и процессор. Для базовых задач - просмотра видео, интернет-серфинга и работы с документами - достаточно Intel Core i3 или AMD Ryzen 3. Более сложные задачи, например игры и монтаж, потребуют, к примеру, Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7, считают в "М.Видео-Эльдорадо".
Для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно специалисты советуют выбирать ноутбук с 8 Гб оперативной памяти, а еще лучше - с 16 Гб.
Директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина советует еще в магазине проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке.
"Нередко могут встречаться варианты с FreeDOS или Linux - они дешевле, но отсутствие привычной Windows может создать трудности", - объяснила она.
Что касается программного обеспечения (ПО), то на рынке есть несколько отечественных продуктов: например, Р7-Офис и МойОфис. Однако аналитик телеграм-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что ребенку лучше взять классический вариант - Windows + Microsoft Office. Благодаря этому он сможет научиться основным принципам работы системы, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
"В перспективе может потребоваться переустановка ПО, например, ради совместимости со школьным ПО", - уточнил Алексей Бойко.