Как выбрать ноутбук для школьника

Школьники все чаще используют ноутбуки для учебы: выполняют домашние задания, читают книги, смотрят онлайн-лекции. Не забывают они и про компьютерные игры. Поэтому родителям важно подобрать качественный ноутбук, при этом, как считают эксперты, слишком мощный девайс вряд ли потребуется ребенку.

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Основной критерий, который стоит учитывать, это то, для чего нужен компьютер, считают в Авито. Так, младшеклассникам подойдет не сильно "навороченный" ноутбук, поскольку с ним они будут выполнять минимальное количество задач. Если же ребенок интересуется, например, моделированием в 3D, монтажом видео или программированием - а это, скорее, учащийся старших классов - нужно обратить внимание на видеокарту.

Важно учитывать и яркость дисплея. Она должна быть не ниже 300 кд/м, иначе глаза ребенка будут быстро уставать. "В уже купленном устройстве не забудьте настроить яркость, цветовую температуру экрана и разрешение", - напомнил руководитель бизнес-направления "Электроника и бытовая техника" Павел Комаров.

Лучше еще в магазине проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке

Не стоит забывать и о компактности модели - мобильный вариант можно легко положить в рюкзак и отправиться в школу или к репетитору. Здесь нужно понимать, что те же ультрабуки, хотя и могут работать без подзарядки 8-12 часов, лишены некоторых характеристик классических компьютеров, включая большое количество портов и мощных видеокарт. Однако этим качеством можно поступиться, поскольку ключевая задача устройства - обучение и развитие ребенка.

Немаловажен и процессор. Для базовых задач - просмотра видео, интернет-серфинга и работы с документами - достаточно Intel Core i3 или AMD Ryzen 3. Более сложные задачи, например игры и монтаж, потребуют, к примеру, Intel Core i5/i7 или AMD Ryzen 5/7, считают в "М.Видео-Эльдорадо".

Для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно специалисты советуют выбирать ноутбук с 8 Гб оперативной памяти, а еще лучше - с 16 Гб.

Директор категории "Электроника" розничной сети МТС Нина Пластинина советует еще в магазине проверить, какая операционная система установлена на ноутбуке.

"Нередко могут встречаться варианты с FreeDOS или Linux - они дешевле, но отсутствие привычной Windows может создать трудности", - объяснила она.

Что касается программного обеспечения (ПО), то на рынке есть несколько отечественных продуктов: например, Р7-Офис и МойОфис. Однако аналитик телеграм-канала @abloud62 Алексей Бойко считает, что ребенку лучше взять классический вариант - Windows + Microsoft Office. Благодаря этому он сможет научиться основным принципам работы системы, сказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.