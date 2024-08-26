Психолог рассказала, в каком порядке дети должны делать уроки

Дети должны делать уроки в первую очередь, которые будут по расписанию на следующий день, рассказала NEWS.ru детский психолог Елена Бурьевая. Она отметила, что задания лучше распределять по количеству затраченного времени: от самого сложного к легкому.

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Если историю задали в понедельник, а следующий урок по истории только в четверг, то в первую очередь необходимо начать делать уроки на вторник. Далее распределите каждое задание по количеству затраченного времени, от сложного к простому. Например, сначала математику, на которую тратятся 60 минут, а потом русский язык — 10 минут, — добавила Бурьевая.

По ее словам, это прививает ребенку самостоятельность и адекватную оценку собственных сил и знаний. Эксперт напомнила о необходимости соблюдать режим дня.

Не забываем про режим дня. Соблюдайте баланс учебы и отдыха. Кому-то удобнее делать уроки сразу после школы, а потом отдыхать. Для кого-то — наоборот, отдохнуть, поесть, сделать самые сложные задания, потом отдохнуть. Родители должны помочь ребенку найти идеальный вариант, — подытожила Бурьевая.

Ранее детский психолог Наталья Наумова рассказала, что родителям ни в коем случае нельзя наказывать детей за плохие оценки, а, наоборот, стоит их поддержать. По ее словам, очень часто неудовлетворительные оценки не полностью зависят от ребенка. Психолог добавила, что если школьник будет слышать постоянную критику от родителей, то учебные показатели не улучшатся.