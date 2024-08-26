Психолог рассказала, как мотивировать ребенка на хорошую учебу

Родителям ни в коим случае не стоит ругать ребенка за плохие оценки, так как это не мотивирует его на хорошую учебу, заявила NEWS.ru психолог Наталья Наумова. По ее словам, в этих случаях школьникам, наоборот, нужна поддержка. Психолог отметила, что мотивировать ребенка нужно через его личные успехи или хобби.

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Мотивировать стоит через успех, через возможности. Когда у ребенка что-то получается, у него есть желание этим заниматься. Когда учеба становится недоступной, мотивация падает, и потребностей нет. Если не получается в учебе, нужно приободрить ребенка с помощью хобби. Это важно для самооценки школьника, — посоветовала Наумова.

Как добавила психолог, нельзя бросать предметы, с которыми ребенок не справляется. Родителям необходимо искать способы, как помочь наверстать программу и чувствовать себя успешным в классе.

Ранее психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Александра Кузовкова заявила, что режим дня ребенка нужно менять уже за полторы-две недели до начала школьных занятий. По ее словам, это настроит ученика на нужный лад. Психолог добавила, что ребенка не стоит ограничивать в возможностях — ему нужны условия, в которых он сможет принимать решения самостоятельно.