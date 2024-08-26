Нутрициолог назвал причины ожирения у детей

В России ежегодно увеличивается число детей до четырнадцати лет с ожирением. По информации Росстата, с 2010 по 2022 год их количество увеличилось на 63,9%. Президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова отметила, что ожирение очень опасно для растущего организма. Об этом сообщает радио Sputnik.

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По мнению эксперта, отсутствие лишнего веса очень важно для здоровья ребенка в лет и в пубертатный период - именно в это время организм растет скачкообразно. Поэтому, по словам Пановой, увеличивается вероятность того, что избыточный вес разовьется в ожирение или диабет второго типа.

Нутрициолог также озвучила главные причины эпидемии ожирения в России - бесконтрольное количество сахара и дефицит активности. Дети меньше двигаются и больше «сидят» в смартфонах. Панова посоветовала отказаться от употребления калорийных продуктов, а детей приучать к правильному питанию и спорту.