Нутрициолог назвал причины ожирения у детей

Нутрициолог назвала причины ожирения у детей
В России ежегодно увеличивается число детей до четырнадцати лет с ожирением. По информации Росстата, с 2010 по 2022 год их количество увеличилось на 63,9%. Президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова отметила, что ожирение очень опасно для растущего организма. Об этом сообщает радио Sputnik.
По мнению эксперта, отсутствие лишнего веса очень важно для здоровья ребенка в лет и в пубертатный период - именно в это время организм растет скачкообразно. Поэтому, по словам Пановой, увеличивается вероятность того, что избыточный вес разовьется в ожирение или диабет второго типа.
Нутрициолог также озвучила главные причины эпидемии ожирения в России - бесконтрольное количество сахара и дефицит активности. Дети меньше двигаются и больше «сидят» в смартфонах. Панова посоветовала отказаться от употребления калорийных продуктов, а детей приучать к правильному питанию и спорту.