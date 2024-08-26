Психолог рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду

Психолог Учебного центра НИКИ детства Евгений Лыков рассказал, как подготовить ребенка к детскому саду.

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Главное в успешной подготовке ребенка к детскому саду — позитивный настрой самих родителей.

— Первый совет родителям — перестаньте бояться сами. Если вы воспринимаете детский сад как радостный этап взросления вашего ребенка, он будет считать так же, потому что дети понимают наши эмоции, — рассказал он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, в разговорах о детском саде должен быть только позитив. Полезным будет поделиться своими хорошими воспоминаниями. Можно рассказать, что ребенок будет делать в саду: рисовать, играть, петь, танцевать, лепить. Кроме того, сейчас во многих детсадах есть бассейн, а на праздники туда приглашают артистов — это тоже стоит рассказать ребенку.

Лыков добавил, что, по мнению многих психологов, оптимальный возраст для отправки ребенка в детсад — с трех лет, так малышу будет проще адаптироваться.

В свою очередь менеджер по развитию платформы Znanija.com Юлия Белецкая добавила, что для снятия напряжения перед детским садом или школой необходимы ежедневные прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, полноценный сон, здоровое регулярное питание, передает МИР 24.

В столичном районе Преображенское планируют построить детский сад в составе жилого комплекса. Проект уже утвержден. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщил председатель Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков.