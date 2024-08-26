Должны ли родители оплачивать ремонт и охрану школы

Сайт Госдумы перед стартом нового учебного года разместил ответы на самые злободневные вопросы, связанные с учебой школьников и студентов. Обязаны ли родители финансировать ремонт школы, покупать учебники, полагается ли студентам общежитие — эти и другие темы затронуты в материале.

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В частности, школа не вправе собирать у родителей деньги. Так что ни ремонт, ни содержание здания, ни обеспечение учебного процесса не могут стать причиной для поборов.

Что касается покупки учебных материалов сверх обязательной программы, они допускаются за счет школьных или родительских средств, только если школа официально примет такое решение.

Требовать от родителей сдачу средств на охрану также противозаконно. Обеспечивать безопасность учащихся обязана школа. Но, если родители пожелают усилить охрану, они вправе оплатить это из своего кармана.

Для ребят, ставших студентами, также есть полезная информация, например, они смогут: