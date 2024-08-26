Родителям дали советы по выбору завтрака для школьников

На завтрак школьникам полезно есть яйца, кашу и творог, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. По ее словам, также можно добавлять в утренний рацион орехи, сухофрукты, свежие фрукты и ягоды.

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Существует целый ряд продуктов, которые способствуют улучшению памяти, концентрации внимания и повышению умственной активности. И самое интересное — многие из них наверняка уже есть в вашем холодильнике, — объяснила медик.

Врач отметила, что яйца являются источником белка и холина, нужных для работы мозга, а каша — медленных углеводов, которые обеспечивают сытость надолго. Рекомендуется есть творог, он содержит кальций и белок, полезные для роста и развития, а также сухофрукты и орехи, которые содержат полезные жиры и считаются природными энергетиками. Кроме того, можно на завтрак есть ягоды и фрукты, богатые антиоксидантами и витаминами для иммунитета.

Комбинируя эти продукты, можно создать настоящие кулинарные шедевры, которые не только полезны, но и невероятно вкусны. Например, творожную запеканку с ягодами. Или ролл с курицей и сыром, или фруктовый салат с орехами. Важно помнить, что разнообразие — ключ к полноценному питанию, — добавила Казачкова.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко рассказала, что манная крупа, из которой готовят одноименную кашу, полезна благодаря витаминам группы B, а также E и PP. Она отметила, что продукт богат магнием, кремнием, фосфором, железом, цинком, кобальтом и калием.