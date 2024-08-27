Семья или школа: педагоги рассказали, что важнее в воспитании

Важной, не теряющей актуальность теме было посвящено в этом году традиционное совещание педагогов в Югре. Нужно действовать вместе, объединить усилия родителей и учителей, чтобы ребенок вырос всесторонне развитой личностью. Нет и не может быть других ответов на вопрос, кто важнее в воспитании - семья или школа. Сила только в единстве. В этом мнении убеждены участники совещания в Югре.

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Расписание на завтра

Напомним: педагоги традиционно собираются за несколько дней до начала учебного года, чтобы "сверить часы" и определить, с какими важными профессиональными установками они будут работать в очередном учебном году, обсудить проблемы и наметить, как их оптимальнее решить, чтобы качество образования повышалось. В этом году в совещании педагогов приняли участие делегаты из всех 22 муниципалитетов округа. Кроме того, в формате онлайн приняли участие и учителя из десяти других регионов страны - от Калининграда до Ямала. А также целый ряд признанных во всей стране экспертов в сфере педагогики.

Повестка, как всегда, насыщенная. Собравшиеся обсудили, например, такие важные вопросы: как обеспечить максимальную открытость образовательного процесса, как повысить эффективность работы по развитию суверенной национальной системы образования. И, конечно, внимание собравшихся было акцентировано на основных мероприятиях, проводимых в рамках Года семьи. Педагоги единодушны во мнении, что эти мероприятия не должны проходить формально, для галочки, - необходимо, чтобы они принесли максимальную пользу детям и их родителям.

Как отметил в ходе совещания временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук, в Ханты-Мансийске собралось очень много экспертов сферы образования из других регионов, а "обмен опытом и лучшими практиками всегда очень ценен и важен".

Глава округа особо подчеркнул, что тема совещания этого года - совместное участие семьи и школы в формировании полноценной личности детей. Ведь это им, сегодняшним детям, отвечать за будущее нашей страны.

"Мне повезло: совместный труд моих родителей, учителей, тренеров по плаванию был ориентирован на то, чтобы передать все самое ценное, развить возможности личности. Педагоги школы в Урае и наставники в секции относились ко мне как к своему сыну. Это залог того, чтобы выявить способности, сильные стороны каждого ребенка, чтобы они могли проявиться, чтобы помочь ему определиться в выборе профессии, в жизни - в этом и состоит педагогический талант наставника. Сегодня мы все понимаем важнейшую роль образования в формировании духовно-нравственной системы координат каждого человека. Мы должны дать нашим детям надежную опору, гражданскую устойчивость", - подчеркнул Руслан Кухарук.

Самая важная профессия

"То, что профессия педагога - одна из самых значимых, неоспоримо, по важности рядом, пожалуй, может стоять только врач. И очень ценно, что власти сегодня начинают все активнее предпринимать усилия по повышению престижа труда учителя. Ведь этот труд стоит в основе формирования личности ребенка, наряду с тем что дает ему семья, конечно", - выразил мнение социолог Дмитрий Воторобин.

Показательно, что о повышении престижа учительской профессии говорил в ходе совещания в своем видеообращении и министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что в новом учебном году министерство продолжит курс на поддержку педагогов и модернизацию инфраструктуры системы образования. Министр напомнил, что в марте текущего года были удвоены надбавки классным руководителям и кураторам групп в школах и колледжах в населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. человек. С 1 сентября надбавку в сумме 5000 рублей будут получать советники директоров по воспитанию в школах и колледжах.

"Работа над развитием единого образовательного пространства будет продолжена в наступающем учебном году", - констатировал министр просвещения России.

К слову, Сергей Кравцов напомнил, что в школьное расписание в этом учебном году возвращаются уроки труда и основ безопасности и защиты Родины.

"Эти предметы формируют ценностное отношение подрастающего поколения к труду и профессиональной самореализации, к своей стране, ее обороне. Очень важно, чтобы все учителя были готовы качественно вести новые предметы", - подчеркнул Сергей Кравцов.

Кстати, социальная поддержка учителей в Югре - одна из самых качественных в стране. В округе довольно высокая по сравнению с другими регионами зарплата учителей, для них действуют жилищные льготы, единовременные выплаты, работает система поддержки в глубинке. Введен ряд доплат и стимулирующих выплат.

Усвоить нравственный закон

Безусловно, огромную роль в воспитании играют традиционные ценности. Об этом на совещании педагогов говорил митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Он сделал акцент на том, что школа должна стать площадкой, объединяющей усилия родителей и педагогов в воспитании прежде всего нравственной личности.

"Человек должен усвоить нравственный закон, различать добро и зло, без этого не может быть полноценного общества. Основой российского государства были и остаются традиционные ценности, в том числе православная вера, семья", - уверенно заключил глава Ханты-Мансийской митрополии.

Участники совещания делились своими размышлениями и личным опытом о том, как эффективно использовать современные педагогические технологии, чтобы научить детей мыслить, научить их жить в современных реалиях, научить их быть ответственными гражданами Отечества.

Так, лектор общества "Знание" и всемирно известный спортсмен Илья Авербух подчеркнул важность мотивации детей к учебе и постоянному развитию во всех сферах жизни. "Как мы можем замотивировать детей шире смотреть на мир, быть более активными? Вот эта иждивенческая позиция, которую мы сами отчасти формируем, стараясь дать им очень много, рождает у них ощущение, что им все должны. Мне кажется, что мы обязаны помимо создания потрясающих условий для развития включать их в движение, то есть мы дали вам импульс, а дальше давайте сами. Мы в своей чрезмерной заботе все готовы делать за них. И на деле это только вредит полноценному развитию".

"Только таким и может быть разговор профессионалов, открытым и честным, - прокомментировал ход совещания педагогов в Югре социолог Дмитрий Воторобин. - Мы должны прямо смотреть в глаза проблемам, где-то спорить, высказывать свое мнение, но в конечном итоге решать проблемы. Только так совместными усилиями и можно повысить качество образования. В Югре собрались неравнодушные люди, преданные профессии педагога. Слушая их, понимаешь, что они не зря выбрали свою стезю. Да, трудную, но ведь такую интересную. И думаю, что в конечном счете все же благодарную".

В тему

В рамках августовского совещания педагогических работников состоялась торжественная церемония награждения лучших наставников в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта.

Глава региона Руслан Кухарук вручил благодарственные письма губернатора Югры педагогам за выдающийся вклад в развитие региональной системы образования, культуры, физической культуры и спорта.

Кстати

В те дни, когда в Ханты-Мансийске собрались педагоги со всего округа, здесь была развернута экспозиция "Югра - территория возможностей". На ней представлены модели учебных кабинетов "Труд", "Основы безопасности и защиты Родины", образовательный проект Ханты-Мансийской государственной медицинской академии "Сумка санитара". Действовала площадка "Семьеведение". Организованы мастер-классы по оказанию неотложной медицинской помощи, изготовлению окопных свечей, а также профессиональные пробы "Моя профессия - медицинский работник".