Врач рассказал, как помочь ребенку адаптироваться к школе

Через несколько дней для школьников начнётся новый учебный год. Конечно, не секрет, что детям иногда сложно адаптироваться к новому распорядку дня и более серьёзным нагрузкам. Поэтому в сентябре многие школьники чаще начинают болеть, простужаться, жалуются на головные боли и усталость. Как же помочь ребёнку адаптироваться к новым условиям и сохранить его здоровье?

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Движение на опережение

Первое, что нужно сделать, говорят врачи, – это создать условия для физической активности. Дети должны иметь возможность играть на свежем воздухе, заниматься спортом или танцами. Родители могут организовать прогулки в парке или походы на природу, записать ребёнка в секцию футбола или гимнастики. Важно показать ребёнку, что физическая активность – это весело и полезно.

Продолжительность прогулок, подвижных игр и других видов двигательной активности должна составлять как минимум 3 – 3,5 часа в младшем возрасте и 2,5 часа у старшеклассников.

«Здесь важен пример родителей, – говорит главный внештатный специалист по медпрофилактике областного минздрава, главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Наталья Савицкая. – Дети часто копируют поведение своих родителей, поэтому важно показывать им хороший пример. Родители должны сами вести здоровый образ жизни и заботиться о своём здоровье. Не забывайте, что дети любят получать награды за свои достижения. Родители могут делать им подарки или устраивать праздники в честь их успехов в здоровом образе жизни».

Второе – это правильное питание. Дети должны получать все необходимые витамины и минералы из пищи.

«Родители могут готовить здоровую еду дома или выбирать полезные блюда в кафе и ресторанах. Важно объяснить ребёнку, почему некоторые продукты вредны для здоровья и как они влияют на организм», – объясняет Наталья Савицкая.

Чтобы ребёнок получал достаточно витаминов вместе с пищей, его питание должно быть разнообразным и полезным. По мнению диетологов, для растущего организма обязательны молоко, творог, сыр, кисломолочные продукты – источники кальция и белка. Дефицит кальция и фосфора также помогут восполнить рыбные блюда. В качестве гарнира лучше использовать не картошку или макароны, а тушёные или варёные овощи. Но понятное дело, что не каждый ребёнок их любит.

Вместо бутербродов, булок или чая с вареньем в утренний завтрак школьников должны обязательно входить каши (овсянка зарекомендовала себя лучше всех), макароны, свежие овощи и фрукты (предпочтительны яблоки, богатые клетчаткой и пектином). Это сложные формы углеводов, запас которых необходим ребёнку.

Но это не значит, что нужно ограничивать детей в сладком. Шоколад и конфеты обеспечат постоянное поступление свежих порций глюкозы в кровь и будут стимулировать умственную работу школьника. Допустимо 50 – 100 граммов в день.

Важно, чтобы с пищей растущий организм получал и жиры. На их долю приходится от 20 до 30% от общих суточных затрат энергии.

Клетчатка необходима для нормального пищеварения. Она есть в капусте, брокколи, перцах, яблоках, моркови, отрубях.

Но основной материал, который используется для построения тканей и органов ребенка, это белки. Они содержатся в куриной грудке, говядине, рыбе, яйцах, твороге и рисе. Для примера, школьники 7 – 11 лет должны получать в сутки 70 – 80 г белка, или 2,5 – 3 г на 1 кг веса, а учащиеся 12 – 17 лет – 90 – 100 г, или 2 – 2,5 г на 1 кг веса.

Кроме того, за день ученик должен выпивать не менее 1 – 1,5 литра жидкости, но не газированной воды, а натуральных фруктовых или овощных соков.

Горячий обед у школьника должен быть обязательно. В идеале это суп и второе блюдо. В случае если ребёнок не ест обед в столовой, оставьте ему порцию супа дома. Научите его пользоваться микроволновкой, чтобы он смог его подогреть.

Видели ночь

Третье – это режим дня. Ребёнок должен спать достаточное количество времени, чтобы восстановиться после активного дня. В младших классах дети должны спать 10 – 11 часов, в среднем звене 9 – 10 часов, и только старшеклассники могут спать 8 – 9 часов.

Психологи советуют начать будить ребёнка раньше привычного времени хотя бы за пару недель до школы. Подъём должен соответствовать тому времени, в которое школьник будет вставать каждый день, чтобы успеть умыться, позавтракать, одеться, дойти до школы и занять своё место за партой в классе перед началом урока.

Например, если ребёнок привык просыпаться в 9 часов, начните будить его на 10 минут раньше с каждым днём. После приступайте к утренним ритуалам, которые у школьника будут обязательными: умывание, завтрак и т. п.