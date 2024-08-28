ВЦИОМ: Затраты россиян на подготовку детей к школе за год выросли на 24%

Согласно результатам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по оценкам россиян, затраты на подготовку детей к школе за год выросли на 24% и составили примерно 53 тыс. руб. в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба центра.

«Согласно полученным данным, самой внушительной статьей расходов остается школьный гардероб, на него опрошенные в среднем планируют потратить 24 тыс. 919 руб. (на 4 тыс. 505 руб., или 22%, больше, чем годом ранее). Учебно-методический материал (учебники, рабочие тетради и другие) в среднем обойдется в 6 тыс. 863 руб., за последний год расходы на него выросли на 2 тыс. 175 рублей, или на 46%. Траты на школьно-письменные принадлежности составят 5 тыс. 127 руб., годовой прирост по этой статье расходов – 1 тыс. 546 руб., или 43%. <…> Таким образом, суммарные затраты на подготовку детей к школе выросли за год более чем на 10 тыс., с 43 тыс. 29 до 53 тыс. 548 руб., или на 24%», – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, цветы и подарки учителям на 1 сентября за последний год подорожали почти на треть – российским семьям они обойдутся в среднем в 2,7 тыс. руб.