Специалист назвала худший вариант школьного перекуса

Эндокринолог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Мария Калошина в беседе с NEWS.ru рассказала, что есть привычные каждому продукты, которые лучше не давать школьнику в качестве перекуса. Прежде всего, это продукты, которые долго не «живут» при комнатной температуре, по типу малосольной рыбы, вареной колбасы или ветчины.

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В бутерброд лучше положить твердый сыр, или мясо, подвергнутое термической обработке (например запеченное, порезанное на кусочки). Ребенку стоит объяснить, что с употреблением таких продуктов лучше не затягивать, — уточнила врач.

Также, по ее словам, из перекуса следует исключить любимые многими глазированные сырки. Они, говорит Калошина, не подходят ни по срокам хранения, ни по содержанию сахара в сочетании с большим количеством животного жира. Такая пища будет вызывать тяжесть в желудке и снизит концентрацию внимания.

Ранее детский ортопед, спинальный хирург Денис Маламашин объяснил, как подбирать ребенку рюкзак в школу. Специалист отметил, что он должен быть легким с широкими регулируемыми лямками и ремешком для пояса. Кроме того, спинка рюкзака должна быть твердая и с уплотнителем, плотно прилегать к телу. Сам же рюкзак не должен весить больше килограмма, а вместе со всеми учебниками и письменными принадлежностями он должен весить не больше 10% от массы тела ребенка.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что сбалансированный и сытный перекус для ребенка в школу должен состоять из хлеба, буженины и листа зелени. Колбасу врач советовала исключить.