Почти каждый пятый ребенок мечтает стать фудблогером

Почти каждый пятый — 17% — российский ребенок хотел бы стать фудблогером. Это показало исследование торговой сети О'кей, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Блогерство по-прежнему остается популярным у подрастающего поколения. 67% детей смотрят каналы и подкасты различных блогеров регулярно. Наиболее популярны мультфильмы — 70%, блогерский контент — 60%, обзоры игр — 44%, обзоры на различные покупки — 28%, кулинарные — 25%.

Развивающие каналы оказались на последнем месте — их смотрит 15% детей.

Стать блогерами мечтают 52% опрошенных детей. Из них каждый третий — именно фудблогер. Это 17,3% от общего числа опрошенных. Снимать обзоры на игры хотят 38% мальчиков и девочек, рассказывать о жизни, путешествиях и покупках — 22%. 17% хотели бы в будущем делать интервью и посвятить этому свой блог.

Среди причин, которые вызывают у детей желание развивать себя в блогосфере, восприятие блогерства как простого способа для заработка. Так считают 37% участников опроса. При этом 26% убеждены, что этот способ дохода позволит развиваться в чем-то еще, не лишая себя свободного времени. 13% видят в блогерстве популярность и ставят это конечной целью. 8% хотят за счет собственных проектов рассказать людям о чем-то полезном.

Родители же идеи детей не одобряют. 47% видят своих детей в специальностях IT и DATA-сферы, инженерии и высоких технологий. 29% хотели бы, чтобы ребенок посвятил себя науке, медицине или образовательной среде. 12% настроены создавать ребенку почву для развития в рабочих профессиях. Об однозначной поддержке такого творческого блогерского пути сказали только 3% мам и пап.