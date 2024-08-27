Психолог дала советы, как противостоять школьным хулиганам

Ребенку, который сталкивается с хулиганами в стенах школы, необходимо объяснить, что агрессией на агрессию отвечать не стоит, рассказывает психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что именно этому учат многие родители своих детей вместо того, чтобы посоветовать абстрагироваться от обидчика или отвечать только словом.

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Стратегия «Если тебя ударили, то тоже ударь» наперед не работает. Во взрослой жизни мы же не отвечаем насилием на любое грубое слово. Лучше, если ребенок обратится за помощью к учителю. Импульсивные дети могут легко повестись на провокации. Родителю также важно предупредить об этом ребенка, — отметила психолог.

По ее словам, в психологии есть такое понятие, как сказкотерапия. Такие сказки образно показывают последствия действий, поступков и учат детей ответственности. Дугенцова советует изучать их вместе с ребенком, но главное — самому взрослому сначала прочитать и понять. Им должно самим понравиться то, что там написано. Так они смогут донести главную мысль текстов. Также можно обсудить с ребенком личные истории на эту тему, порассуждать о причинах конфликтов и вместе найти выход из подобных ситуаций.

Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что дети должны делать уроки в первую очередь, которые будут по расписанию на следующий день. Она отметила, что задания лучше распределять по количеству затраченного времени: от самого сложного к легкому.