Психолог дала советы, как противостоять школьным хулиганам
Ребенку, который сталкивается с хулиганами в стенах школы, необходимо объяснить, что агрессией на агрессию отвечать не стоит, рассказывает психолог Дарья Дугенцова. В беседе с NEWS.ru она пояснила, что именно этому учат многие родители своих детей вместо того, чтобы посоветовать абстрагироваться от обидчика или отвечать только словом.
Стратегия «Если тебя ударили, то тоже ударь» наперед не работает. Во взрослой жизни мы же не отвечаем насилием на любое грубое слово. Лучше, если ребенок обратится за помощью к учителю. Импульсивные дети могут легко повестись на провокации. Родителю также важно предупредить об этом ребенка, — отметила психолог.
По ее словам, в психологии есть такое понятие, как сказкотерапия. Такие сказки образно показывают последствия действий, поступков и учат детей ответственности. Дугенцова советует изучать их вместе с ребенком, но главное — самому взрослому сначала прочитать и понять. Им должно самим понравиться то, что там написано. Так они смогут донести главную мысль текстов. Также можно обсудить с ребенком личные истории на эту тему, порассуждать о причинах конфликтов и вместе найти выход из подобных ситуаций.
Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что дети должны делать уроки в первую очередь, которые будут по расписанию на следующий день. Она отметила, что задания лучше распределять по количеству затраченного времени: от самого сложного к легкому.