Стилист объяснила, как выбрать идеальную школьную форму

Выбирая школьную форму для ребенка, всегда есть смысл иметь несколько комплектов, потому что одежда часто рвется или пачкается, заявила NEWS.ru стилист Ольга Ким. Она посоветовала покупать больше вариантов верхней одежды.

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Для мальчика лучше купить двое брюк, а рубашек намного больше – пару штук с коротким рукавом и три штуки с длинным. Также стоит взять пиджак, кардиган либо жилет. Если нет требований по пиджакам, то его покупать не стоит. Это очень сложная одежда для ребенка. Лучше всего брать пиджак из трикотажа. Он тянется, в нем больше свободы, особенно для подвижных детей, — подчеркнула Ким.

Стилист добавила, что в учреждениях, где нет школьной формы, часто просят ходить в стиле смарт-кэжуал. По ее словам, для мальчиков можно выбрать футболку-поло, широкие или трикотажные брюки, а для девочек хорошо подойдут брюки клеш.

Они ощущаются как тянущиеся лосины. В школах часто требуют белые вещи для школьной формы, но это не практично, особенно для младших классов. Я бы выбирала цвет овсянки, серые, бежевые, может быть черные или темно-синие вещи, — высказалась Ким.

Ранее психолог Наталья Наумова заявила, что родителям ни в коем случае не стоит ругать ребенка за плохие оценки, так как это не мотивирует его на хорошую учебу. По ее словам, в этих случаях школьникам, наоборот, нужна поддержка.