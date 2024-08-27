Как помочь тревожному ребенку перед учебой

Психологи Мининского университета рассказали родителям, как снизить тревогу у детей перед началом учебного года. Специалисты советуют создать психологический в семье, чтобы ребенок смог эффективно приступить к учебным занятиям. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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Психолог и доцент Мининского университета Лариса Скитневская описала основные признаки тревожности: постоянное беспокойство, трудность, проблемы с концентрацией, мышечное напряжение (например, в области лица, шеи), а также отсутствие аппетита и плохой сон.

По словам психолога, спровоцировать тревогу могут обстановка в семье, конфликты, чаще всего нарушение отношений с родителями, завышенные требования к ребенку, неудовлетворенность взрослых своим уровнем дохода, работой, образом жизни.

Скитневская также поделилась некоторыми рекомендациями помощи тревожному ребенку. Во-первых, необходимо избегать заданий на скорость и ограничивающие временные рамки. Во-вторых, нельзя сравнить ребенка с другими детьми и ставить их в пример. По словам Скитневской, лучше подчеркнуть его успехи и сравнить их с теми, которых он достиг день, неделю или месяц назад. В-третьих, важно доверять ребенку и принимать его таким, какой он есть. Психолог посоветовала для снятие мышечного напряжения использовать тактильный контакт: обнимания и поглаживания, а также чаще обращаться к ребенку по имени и хвалите его в присутствии других.

Помощь тревожным детям способствует повешению их самооценки и отработке навыков владения собой в травмирующих ситуациях.

Если справиться своими силами не получается, то опытные психологи Мининского университета окажут бесплатную психолого-педагогическую помощь оказывают психологи Мининского университета, — добавил ректор университета Виктор Сдобняков.

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