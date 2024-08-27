За что ребенка могут отчислить из школы: ответ юриста

Конституция РФ гарантирует бесплатное общее образование для всех граждан, поэтому исключить ребенка из школы крайне сложно. Но можно. По словам юриста Ильи Русяева, отчислить школьника из образовательного учреждения могут только за систематическое и грубое нарушение устава или правил внутреннего распорядка.

В разговоре с News.ru эксперт подчеркнул, что единичные проступки при этом не могут стать причиной для исключения. По словам юриста, подобная мера дисциплинарного воздействия применяется в крайних случаях, чтобы защитить права детей на получение образования.

«Важно понимать, что единичные проступки, даже серьезные, не могут быть причиной для исключения. Речь идет о повторяющихся нарушениях, когда все другие меры воспитательного воздействия уже исчерпаны», – пояснил Русяев.

Эксперт уточнил также, что систематические пропуски уроков не могут стать достаточным основанием для отчисления. Илья Русяев отметил, что в такой ситуации школа обязана принять меры по возвращению ребенка к занятиям: работать с семьей, привлекать органы опеки и попечительства.

Он добавил, что в случае, если эти меры не дали положительного результата, вопрос об отчислении может быть все-таки поставлен. Кроме того, отметил юрист, систематические драки и агрессивное поведение также могут стать причиной для отчисления. В этом случае, по словам эксперта, школе необходимо доказать реальную угрозу безопасности, которую представляют такие действия учащегося.

Русяев также подчеркнул, что отчислить могут только ребенка, достигшего возраста 15 лет. Он объяснил, что решение, принятое педсоветом, должно быть согласовано с родителями провинившегося ученика и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Процедура отчисления строго регламентирована. Это многоступенчатый процесс, призванный гарантировать, что решение об отчислении принимается объективно и только в крайнем случае», – заключил Русяев.

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