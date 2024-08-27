Как сохранить здоровье школьника: рассказала эксперт

Скоро новый учебный год — и помимо сборов ребенка в школу родителей волнует не менее важная проблема — защита его здоровья. Большая учебная нагрузка, долгое пребывание в закрытых помещениях, сидячий образ жизни, сезонные обострения простудных заболеваний могут негативно повлиять на школьника. Каких врачей следует пройти, какие прививки сделать, а так же — важные рекомендации по укреплению иммунитета от врача-педиатра, кандидата медицинских наук Екатерины Успенской.

Почему важно пройти чекап

«В преддверии Дня знаний и с началом учебного года для родителей вопрос защиты здоровья ребенка встает особенно остро. С наступлением осени, пребыванием в закрытых помещениях с десятками одноклассников и с большой нагрузкой дети могут столкнуться с различными проблемами: снижение остроты зрения, инфекционные заболевания: от простуды до менингита, нарушение осанки, обострение хронических заболеваний», — рассказывает эксперт.

Чтобы начало нового учебного года было наполнено только положительными эмоциями, специалист рекомендует сделать чекап у специалистов. Первоклассники обязательно должны пройти диспансеризацию. Если ваш ребенок уже ходит в школу, важно посетить таких врачей, как офтальмолог, ортопед, стоматолог, сдать общий анализ крови.

Проблемы со зрением: как выбрать парту

Выполнение уроков, домашних заданий создают дополнительную нагрузку на глаза. Нередко в своем стремлении, чтобы ребенок как можно лучше усвоил школьную программу, родители стремятся посадить его на первые парты, поближе к учителю. Но если у малыша близорукость, врачи, наоборот, рекомендуют занимать задние парты, чтобы тренировать глаза. Дети, которые сидят в начале ряда на всех уроках, испытывают большую нагрузку, ведь расстояние до доски — всего 1,5—2 метра.

«Только офтальмолог может дать совет, за какую парту сажать ребенка. Если слишком долго сидеть на первом ряду, мышцы глаза перенапрягаются, возникает спазм аккомодации, что может привести к близорукости. Поэтому полезно менять „рядность“ во время школьных занятий. Постоянно сидеть за 1—2 партой можно только по рекомендации врача», — утверждает эксперт.

Проблемы с осанкой

Статистика не радует: более восьмидесяти процентов школьников имеют проблемы с осанкой. Мало того, что ребенок сидит в школе и дома, готовя домашние задания, так еще и вместо подвижных игр предпочитает проводить время за компьютером. Между тем, правильное положение позвоночника — залог успешной работы всех внутренних органов. Специалист обращает внимание на следующие важные факторы:

парта должна быть выше, чем локоть, на 3−5 сантиметров;

рабочее место должно быть хорошо освещено, чтобы не пришлось наклонять голову;

каждые 30 минут нужно делать физическую разминку;

ребенок должен сидеть ровно, не горбиться;

важно правильно выбрать рюкзак: лучше жесткий, ортопедический.

«Родителям нужно знать, как организовать рабочее место для ребенка и дома. Ведь часто в школе дети сидят ровно, но когда приходят домой, начинают читать лежа, сидеть, поджимая ногу под себя, и сутулиться, когда делают домашние задания. Все это плохо влияет на осанку», — предупреждает эксперт.

Делать ли прививки

Только ребенок пошел в школу — тут же заболел. Знакомая ситуация? К сожалению, после каникул дети приносят в класс не только новые впечатления, но и инфекции.

Перед началом учебного года следует пройти вакцинацию согласно Национальному календарю профилактических прививок. Эксперт рекомендует сделать и дополнительные прививки против опасных инфекций — менингококковой инфекции, гриппа и гепатита А.

Чтобы не заболеть в первые же дни учебы, важно иметь крепкий иммунитет.

Укрепление иммунитета

Это важная часть программы по поддержанию здоровья вашего ребенка. Следите, чтобы он почаще бывал на свежем воздухе, правильно питался (фастфуд и перекусы печеньем и чипсами здоровью не способствуют), ел побольше свежих овощей, употреблял витамины, соблюдал режим сна и отдыха.

Многие родители отправляются в аптеку за широко разрекламируемыми препаратами, якобы повышающими иммунитет. Врач предупреждает, что к ним стоит относиться с осторожностью, поскольку иммунная система — дело тонкое, а многие препараты до конца не изучены.

«Если ребенок часто болеет, можно начать принимать натуральные препараты на основе эхинацеи, бузины, черного тмина», — говорит эксперт.

Как избежать стресса

В школе ребенок сталкивается с проблемами, касающимися не только физического здоровья. Коммуникация с учителями, одноклассниками не всегда проходит гладко. Некоторые дети весьма болезненно воспринимают оценку своих способностей, замечания в свой адрес, плохие отметки снижают самооценку. Проблема буллинга, травля в школе — это тоже часть современной реальности. Иногда дети не в состоянии справиться с этим самостоятельно.

«Важно повышать стрессоустойчивость ребенка, облегчая его адаптацию к школе, ведь стресс — еще один фактор высокой заболеваемости», — советует эксперт.

Если ребенок легковозбудимый, не стрессоустойчивый, стоит проконсультироваться у невропатолога, чтобы получить рекомендации, как снизить тревожность. Грамотный психолог подскажет, как решить социальные и межличностные конфликты. Ну и помните, что мы, родители, должны быть очень внимательны к своему ребенку, готовы прийти ему на помощь, чтобы адаптация к школе — этой важной части нашей жизни — прошла хорошо.