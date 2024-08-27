Почему дети иногда не могут сосредоточиться

Американские ученые из Университета штата Огайо провели исследование и выяснили, что дети демонстрировали «распределенное внимание» не потому, что их мозг был недостаточно зрелым, чтобы понять задачу и сконцентрироваться на ней, а из-за любопытства или еще не до конца развившейся памяти.

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Профессор Владимир Слуцкий отметил, что дети продолжают собирать большое количество информации, даже в тех случаях, когда они понимают, что она избыточна для выполнения задания. Соответствующая статья была опубликована в журнале Psychological Science.

В своей новой исследовательской работе он подтвердил, что даже когда дети целенаправленно работают над выполнением какого-то задания ради получения награды вроде наклеек, то все равно исследует окружение, а не уделяют все внимание поставленной задаче.

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