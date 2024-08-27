Как сэкономить на покупке цветов ко Дню знаний

Россиянам стоит покупать букеты на День знаний у оптовиков, потому что цены на цветы у них повышаются к празднику незначительно. Об этом kp.ru рассказал председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

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Помимо этого, по его словам, можно заказать букет в интернет-магазине заранее по более низким ценам. Еще один вариант — поискать цветы в розничных магазинах.

«У них у всех почти всегда под праздники появляются цветы. И они там зачастую стоят чуть ли не дешевле, чем в опте. Это маркетинговый ход — сети так привлекают покупателей. В расчете, что те уйдут из магазина, конечно же, не с одними цветами», — добавил Антипов.

Опрос сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер», результаты которого есть у «Газеты.Ru», до этого показал, что почти каждый пятый опрошенный россиянин — 17,7% — не будет покупать подарки и цветы учителям к 1 сентября. Почти столько же респондентов (17,4%) не планируют приобретать ребенку школьный портфель или сумку. Еще 16,5% в этом году откажутся от покупки школьной формы и обуви.

Ранее россиянам рассказали, какие цветы не стоит дарить учителям в День знаний.