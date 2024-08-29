В России упростят получение детских пособий

Минтруд разработал предложения по упрощению процедуры получения детских пособий. Для семей, уже получающих единое детское пособие, назначат выплату на новорожденного без проверки уровня нуждаемости семьи, пишут «Ведомости». В соответствии с подготовленным проектом постановления правительства, пособие на новорожденного с 2025 года будет назначаться в том же размере и на тот же срок, что и на старших детей.

Минтруд прогнозирует, что общее количество новорожденных, на которых будет назначено пособие, составит 448 846 детей. Средняя продолжительность выплаты — четыре месяца.

С 2025 года у семей с доходом ниже прожиточного минимума на человека появится возможность подать заявление на получение единого детского пособия на всех детей единовременно — это можно будет сделать через «Госуслуги», когда срок получения пособия хотя бы на одного из детей завершится.

Минтруд также предложил не учитывать при расчете дохода семьи выплаты на ремонт индивидуальных жилых домов членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов, потерявшим кормильца; пособия и алименты на ребенка, который на день подачи заявления о назначении единого пособия умер, признан умершим либо безвестно отсутствующим.

После изменения правил получения детских пособий в 2022 году заявки граждан на единое пособие стали массово отклонять. Изменения в законодательстве призваны упростить порядок получения выплат и сократить число отказов.