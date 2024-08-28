Как стать значимым взрослым в жизни ребенка

Чтобы стать значимым взрослым для ребенка, нужно выслушивать и давать ему советы, если просит, рассказала ОТР детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, значимый взрослый — это тот, кто встает для ребенка на позицию родителя.

© unsplash

"То есть через этого взрослого он учится этому миру", — объяснила специалист.

Психолог отметила, что ребенок перенимает мировоззрение и семейные ценности от значимого взрослого. Обычно эту позицию до шести-семи лет занимают родители, однако им могут стать бабушка, дедушка или любой другой родственник, который занимается воспитанием ребенка.

Чтобы стать таким взрослым, нужно давать советы ребенку и выслушивать его, добавила Дугенцова. Также не следует перечить ему, а нужно давать высказываться.

"Нужно спокойно относиться ко всем поступкам ребенка и стараться аккуратно его направить. При этом не советовать никогда ничего, а просто задавать нужные вопросы: «Как ты думаешь, нормально ли ты поступил?» Или: «А как бы ты поступил в такой ситуации?»" — подытожила психолог.

Ранее детский психолог Елена Бурьевая рассказала, что дети должны в первую очередь делать уроки, которые будут по расписанию на следующий день. Она отметила, что задания лучше распределять по количеству затраченного времени: от самого сложного к легкому.