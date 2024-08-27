В России предложили ввести систему автообразования для детей

Автоэксперт называет главной целью этого предложения — повышение в стране культуры вождения, что улучшит и уровень образования, и уровень осознанного поведения на дорогах. А заниматься этим, по мнению Нестеренко, нужно с детства. Благодаря комплексному подходу можно будет решить многие проблемы на дорогах общего пользования.

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«Дорога – место повышенной опасности. Но пешеходы, велосипедисты и управляющие средствами индивидуальной мобильности этого не осознают. Похожая история и с водителями. У нас очень невысокий уровень автообразования», — считает эксперт.

Он напомнил, что современные дети часто становятся участниками ДТП по своей же собственной вине. Но проблема кроется в том, что их не научили вести себя на дороге правильно.

«Если человека, начиная с детского сада, учить, что нельзя садиться пьяным за руль, превышать скорость, переходить в неположенном месте, то у 99% этих ребят будет в голове заложено правильное поведение на дороге. Произойдет формирование безопасного участника дорожного движения», — уверен Нестеренко.

В качестве примера он напомнил опыт Норвегии, которая считается самой безопасной страной по качеству вождения. В этой стране автодело преподается с юных лет. Результат — на сто тысяч населения всего два погибших в ДТП, по данным 2023 года.

Что касается СИМ, эксперт предлагает выдавать их только тем, кто прошел обучение и аттестацию. При этом он ссылается на опыт с мопедами, когда после введения категории прав на них на дорогах сократилось их число.

По мнению специалиста, кроме того, что в российских детских садах и школах необходимо вести адаптированный к каждому возрасту курс по правилам безопасности на дороге, нужно особое внимание обратить на специалиста, который будет обучать этому детей. Нестеренко отметил, что очень часто уровень тех, кто преподаёт ОБЖ или объясняет ПДД, не соответствует компетенциям.

«Здесь специфическая тема, надо быть специалистом в этой области. Сегодня в школах вряд ли есть такие специалисты», — констатировал эксперт.

К слову, во многих советских школах автодело преподавалось на уроках труда, в качестве факультативов или УПК для учащихся 9-10 классов (правда, только для мальчиков).