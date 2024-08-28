Как курение во время беременности пагубно влияет на успеваемость ребенка в школе

Ученые из Университета Южной Австралии обнаружили связь между курением при беременности и оценками детей в школе. Исследование опубликовано в научном журнале Addictive Behaviors (AddBehv).

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Команда проанализировали данные 723 877 человек и пришла к выводу, что дети, подвергавшиеся воздействию табака до своего рождения, на 49% чаще страдали от плохой успеваемости по сравнению с одноклассниками, чьи матери не курили во время вынашивания ребенка.

Согласно статистике, только в Австралии 8,7% женщин, родивших в 2021 году, курили в определенные периоды своей беременности.