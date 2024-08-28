Эксперты рассказали, что рекомендовать читать школьникам для сдачи ЕГЭ

Школьникам на едином государственном экзамене по русскому языку могут запретить использовать примеры из аниме и фанфиков, на экзамене по литературе потребуется оперировать источниками из XVIII века, а из списка авторов, знание которых может быть проверено, планируют убрать Пелевина, Оруэлла, Маркеса и Кафку. Такие требования к выпускникам содержат обновленные проекты контрольных измерительных материалов на 2025 год. «Парламентская газета» узнала, как может измениться ЕГЭ по разным предметам.

© Парламентская газета

Без споров и апелляций

Подведомственный Рособрнадзору Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 26 августа опубликовал на своем сайте проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в 2025 году. Все изменения, в том числе включение новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей, отметили в ведомстве. Речь идет о применении умений и навыков анализа различной информации, решения задач, в том числе практических, развернутого объяснения, аргументации.

В 2025 году изменения могут затронуть все предметы, кроме биологии, географии, истории, базовой и профильной математики, обществознания.

На экзамене по информатике планируют проверять умение выполнять последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. В ЕГЭ по английскому, немецкому, французскому и испанскому языкам хотят оценивать грамматические навыки школьников на двух отдельных текстах или на одном цельном тексте. В экзамене по химии задания на выбор нескольких вариантов ответа могут заменить на установление соответствия между множествами. Структура ЕГЭ по физике не изменилась, но в проекте расширили спектр проверяемых знаний.

Больше всего новаций в 2025 году может появиться в обязательном ЕГЭ по русскому языку и в экзамене по литературе, который сдают по выбору. Школьникам потребуется сравнить произведение, фрагмент которого приведен в задании, с указанным в том же задании произведением 18-го — начала 19-го веков. Кроме того, разработчики сняли хронологические ограничения при выборе стихотворения для сопоставления. При анализе поэзии расширили перечень художественных средств и приемов. Одна из тем в заданиях может носить дискуссионный характер. При этом уточнили критерии оценки заданий с развернутым ответом, чтобы не возникало споров и апелляций.

Экстремизм не пройдет

В одном из заданий ЕГЭ по русскому языку школьники должны прокомментировать авторскую позицию по указанной проблеме. При этом они должны ссылаться на литературные источники. В 2025 году из списка таких источников планируют убрать сюжеты комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов и компьютерных игр. Ранее подобное ограничение уже значилось в проекте основного госэкзамена для девятиклассников. Соответственно скорректировали систему оценки развернутого ответа. Отметим, что ссылаться на комиксы и компьютерные игры разрешили в 2024 году. Причину, по которой это хотят отменить, разработчики заданий ЕГЭ не сообщили.

Авторы заданий скорректировали кодификатор, в котором указаны проверяемые требования к результатам освоения образовательной программы и элементов содержания для проведения ЕГЭ. Из списка авторов и произведений, знание которых может быть проверено на экзамене, в проекте исчезли Генрих Белль, Габриэль Гарсия Маркес, Джордж Оруэлл, Умберто Эко и Франц Кафка. При этом появились новые имена и произведения: Леонид Андреев, Николай Островский, митрополит Тихон Шевкунов.

Запрет обращаться в ЕГЭ к невербальным текстам — аниме, видеоигры, комиксы — существовал и раньше, но теперь он обрел формальный характер, рассказала «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова:

«Если школьники будут апеллировать в своей работе к таким источникам, это поставит экспертов в затруднительное положение, ведь им каким-то образом нужно убедиться, что экзаменуемый не придумал эти источники и не исказил их содержание».

То есть запретить обращение к аниме оказалось проще, чем создавать экспертам дополнительные трудности. Ученики, которые хорошо владеют русским языком, сдадут экзамен успешно, даже если им нельзя будет упоминать любимый комикс, уверена Лариса Тутова. А тем, кто плохо умеет выражать свои мысли, и аниме не поможет.

Еще одним важным изменением, по мнению депутата, стало появление критерия «соблюдения этических норм» при оценке работ. Ученик может потерять один балл, если проверяющий найдет в его тексте примеры экстремистских или запрещенных к распространению среди детей материалов, высказывания против законодательства России, пропаганду фашизма, антигосударственных и нетрадиционных идей, а также употребление иностранных слов при наличии их аналогов в русском.

С ориентиром на массовую школу

В ЕГЭ уже восемь лет нет заданий с выбором одного ответа, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев на расширенном заседании думского Комитета по просвещению в июле. Миф о том, что экзамен — это угадайка, распространяют недоброжелатели, хотя внятной альтернативы ЕГЭ сейчас нет, отметил он.

В Комитете Госдумы по науке и высшему образованию «Парламентской газете» подтвердили: задания ЕГЭ совершенствуют ежегодно, и для школьников это не становится неожиданностью.

«Представленные сейчас демо-варианты — это действительно проект, в который могут внести изменения, если выявят неточности или несоответствие кодификаторам», — сказал первый зампред комитета Александр Мажуга, который также возглавляет научно-методический совет по химии.

Перед экзаменом школьники будут иметь известные и понятные задания, выверенные и согласованные, добавил депутат. Парламентарии, по его словам, также следят за дискуссией вокруг содержания ЕГЭ, регулярно обсуждают актуальность изменений с экспертами.