Большинство россиян хотят передать историю семьи своим детям

Большинство взрослых россиян (66%) считают важным передать всю известную информацию о предках своим детям. Об этом сообщили аналитики медиахолдинга Rambler&Co, выяснившие у интернет-пользователей, насколько хорошо они знают историю предыдущих поколений семьи.

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Согласно опросу, 17% респондентов намерены рассказать детям об их предках только если они сами проявят интерес. При этом 14% отмечают, что их дети не задают вопросов о семье, а 3% уверены, что таким просвещением должны заниматься бабушки и дедушки.

Почти половина опрошенных россиян (45%) знают свою родословную до дедушек и бабушек, 21% — до прадедушек и прабабушек. Только 12% могут назвать имена своих прапрадедов. Еще 12% погружены в тему мало и хотят заняться исследованием, 10% не интересуются историей своей семьи.

Среди тех, кто интересуется семейной историей, у 47% записаны имена и места жительства предков, у четверти есть полная информация о ближайших двух поколениях, 19% знают точную биографию даже дальних родственников. У 9% респондентов сохранились лишь имена своих предков.

Большинство респондентов (75%) черпают информацию из рассказов родных, изучают фотографии и семейный архив. 11% использовали услуги специалистов по генеалогии для сбора информации о родословной, столько же обращались к государственным архивам. 3% сдавали генетический тест, чтобы узнать о наследии больше.

Половина участников опроса считают наиболее важными семейными сведениями происхождение предков и их род занятий. Чуть менее трети уверены, что главная ценность — имена, портреты и личные истории родственников. Изучают родословную, чтобы узнать больше о наследственных заболеваниях и особенностях здоровья 13% опрошенных.

Придают значение национальности предков и их убеждениям 7% респондентов.