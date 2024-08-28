Психолог дал советы, как настроить ребенка на школьные будни

Клинический психолог Анастасия Кардиакос поделилась советами о том, как помочь ребёнку мягко адаптироваться к школьным будням. Она отметила, что начинать подготовку к новому учебному году следует заранее.

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По словам специалиста, необходимо постепенно менять режим дня, так как всё начинается с физиологии. Резкий переход к ранним подъёмам может быть тяжёлым, поэтому лучше начать практиковать ранние подъёмы за неделю до начала учебного года, отметила она в беседе с «Радио 1».

Также психолог советует обратить внимание на покупку канцелярских товаров. Даже если это онлайн-шопинг, предложите ребёнку выбрать принадлежности, которые ему нравятся. Например, можно позволить ему купить дополнительные тетрадки для черновиков.

Подготовьте комнату: переставьте учебники, чтобы глаз ребёнка привык к тому, что скоро начнётся школа. Сократите количество коротких видео и начните больше времени посвящать объёмной информации: смотрите целые видео, а не клипы, смотрите полнометражные мультфильмы, интересные образовательные видео. Обсуждайте это вместе и разговаривайте.

Отметьте начало учебного года: забронируйте кафе или накройте стол дома, купите тортик, пригласите друзей. Это поможет ребёнку не чувствовать, что он идёт на каторгу.

Кроме того, психолог рекомендует не ругать детей за негативные эмоции и поддержать их словами, обнять и дать какое-то позитивное подкрепление. Также она советует провести заключительные дни лета в удовольствие, спросить у ребёнка, что он не успел сделать за лето, и осуществить вместе его желания.