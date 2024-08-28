Родители назвали ключевые навыки ребенка перед началом учебы в школе

Ключевыми навыками ребенка перед началом учебы в школе большинство опрошенных россиян считают внимание, память и усидчивость. В топ-5 навыков также вошли развитый словарный запас (62%) и логическое мышление (59%), показало исследование Плюс Детям, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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По мнению родителей, умение считать (59%) к первому классу важнее, чем умение читать (53%).

По мнению родителей, вероятнее всего дети в первом классе могут столкнуться с такими сложностями как быстрая утомляемость (46%), неусидчивость (44%), проблемы с концентрацией внимания (39%), а также потеря интереса к школе (39%). При этом 8 из 10 опрошенных уверены, что у их детей достаточный словарный запас (80%) и нет сложностей с развитием мелкой моторики (81%).

Абсолютное большинство (76%) родителей самостоятельно занимаются подготовкой ребенка к школе, разделяя ответственность за дошкольное обучение с воспитателями (50%).

При этом они стараются организовать дополнительную подготовку ребенка к школе: каждый второй водит детей на кружки и секции, 32% — в подготовительные группы в школе, а также обращаются к репетиторам — 17%. Самыми распространенными инструментами развития ребенка являются книги и подручные материалы (бумага, краски, картонные коробки и т.д.) — так ответили 62% и 61% респондентов соответственно.

Кроме того исследование показало, что родители активно пользуются цифровым контентом для дополнительного развития навыков у детей. 62% опрошенных рассказали, что используют мобильные приложения для подготовки детей к школе.