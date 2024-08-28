Эксперт объяснил, что делать, если у ребенка зависимость от гаджетов

Гаджеты прочно вошли в нашу повседневную жизнь, это видно по детям, которые особенно подвержены их влиянию. У родителей такая зависимость ожидаемо вызывает беспокойство, так как чрезмерное использование смартфонов и планшетов может негативно сказаться на учебе и развитии ребенка в целом, а также препятствовать активному образу жизни. Как правильно научить детей обращаться с гаджетами, поделилась эксперт в области воспитания детей и руководитель образовательного проекта Юлия Бушуева.

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Как определить зависимость от гаджетов у ребенка

Прежде чем говорить, что у вашего ребенка есть зависимость от гаджетов, лучше обратиться к специалисту за диагностикой. Это позволит точно определить, есть ли проблема и оправдано ли беспокойство родителей.

«По своему опыту работы с детьми могу сказать, что они часто ходят со смартфонами в руках и не выпускают их, но при этом нельзя уверенно сказать, что это зависимость. В действительности только 1—2 ребенка из 30 могут по-настоящему иметь такую проблему», — рассказывает наш эксперт.

Такие дети действительно не представляют свою жизнь без смартфона. Поэтому с некоторой долей вероятности можно предположить, что это зависимость. Но на самом деле их очень мало, ведь когда предлагаешь ребенку альтернативу в виде увлекательного занятия, интересной информации, веселой игры, он может заинтересоваться и с легкостью отложить телефон. В таких случаях дети могут увлечься новым видом деятельности и провести время без смартфона.

Юлия:

«Поэтому не спешите бить тревогу, ведь в первую очередь важно выяснить, насколько ребенок привязан к устройству. Родители часто совершают ошибку в виде ограничений и запретов, желая бороться с гаджетами, но это неправильный подход».

Как правильно использовать гаджеты

Трудно представить нынешнее время без компьютеров, смартфонов и других современных устройств. Помимо того, что дети их используют для игр, соцсетей, просмотра развлекательного контента, гаджеты могут правильно повлиять на их образование. Задача взрослых — показать те возможности, которые помогут детям использовать технологии во благо, а не во вред себе.

«Сложно отрицать, что гаджеты стали неотъемлемой частью взрослой жизни, поэтому родители могут научить своих детей правильно ими пользоваться. Вместо ограничения экранного времени покажите, какую пользу могут принести смартфон и компьютер. Демонстрируйте это на своем примере, не ограничиваясь только теорией», — советует наш эксперт.

Так, Юлия рекомендует поискать вместе со своим чадом нужную информацию с помощью интернета. Не забывайте активно участвовать в процессе, показывайте различные методы поиска и анализа информации. Например, вместе формулируйте запрос, обсуждайте найденные варианты и рассматривайте, как их можно применить.

«Сегодня многие дети активно пользуются телефонами, но часто не умеют эффективно искать нужные данные. Родителям важно не только обучить их техническим навыкам, но и развивать их цифровую грамотность. Вместо того чтобы запрещать гаджеты, лучше научить ребенка использовать их осознанно и с пользой», — добавляет эксперт.

Как гаджеты помогают взаимодействовать с миром

Технологии и электронные устройства, которыми мы пользуемся, могут стать отличным инструментом для изучения окружающего мира. Когда вы вместе со своим ребенком находитесь, например, на свежем воздухе, вместо того чтобы запрещать ему использовать тот же телефон и требовать наслаждаться природой, предложите лучше найти полезное применение устройству. Например, попросите сфотографировать красивый пейзаж, а затем обсудите, как эти снимки можно использовать для творчества или общения с друзьями в социальных сетях. Юлия:

«Такой подход не только развивает эмпатию, но и показывает, что гаджет может стать полезным инструментом для более глубокого взаимодействия с окружающим миром».

Важно также научить ребенка правильно пользоваться социальными сетями. Поговорите с ним о том, что допустимо, а что нет в интернете, на что нужно обращать внимание. Например, объясните правила общения в переписке и покажите на своем примере, как вы ведете деловую переписку и используете смайлы.