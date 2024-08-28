ЕГЭ по физике предложили сделать обязательным для будущих инженеров

Всероссийский съезд учителей физики рекомендовал Минобрнауки РФ в 2025 году сделать предмет обязательным на ЕГЭ для поступающих на инженерно-технические специальности наряду с математикой и информатикой, при этом ЕГЭ по русскому языку учитывать в формате "зачет - незачет" с минимальным порогом в 50 баллов. Об этом сообщила пресс-служба МФТИ.

"Основным решением съезда стала настоятельная рекомендация министерству науки и высшего образования изменить порядок поступления на инженерные специальности, сделав физику обязательным ЕГЭ во всех вузах. Конкурсная сумма баллов, по мнению участников, должна формироваться из баллов по физике, математике и информатике. Русский предложено учитывать в формате "зачет - незачет" с порогом в 50 баллов, предоставив вузам право его повышения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сообщество одобрило проект обновленной модели ЕГЭ по физике на 2025 год, а также проведение Международного турнира юных физиков с приглашением участников из стран БРИКС.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов заметил, что в 2024 году университеты впервые за долгое время отмечают рост интереса к физике у учащихся и увеличение числа поступающих в вузы на инженерные специальности. Участники съезда предложили Минобрнауки и Минпросвещения создать единый портал с информацией о возможных карьерных траекториях обучающихся на технических и инженерных специализациях и запустить социальную рекламу, направленную на повышение престижа профессий инженеры и ученого-физика.

III Всероссийский съезд учителей физики прошел 25-27 августа на федеральной территории "Сириус". В нем приняли участие более 300 педагогов из 56 регионов РФ и около 1 500 человек, подключившихся онлайн. Организаторами мероприятия выступили МФТИ, МИФИ, МГУ и Курчатовский институт при поддержке Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ.