Врач назвал главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников

Чтобы избежать болей в спине у школьника, необходимо выбрать правильный портфель и следить за активностью ребенка, рассказал в преддверии первого сентября врач-нейрохирург, травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Денис Наумов. Главные меры профилактики проблем с осанкой у школьников он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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По словам врача, нарушение осанки и, как следствие, болевой синдром — частое явление у детей школьного возраста.

«Согласно статистике, острая боль в спине, которая со временем становится хронической, входит в тройку самых частых дискомфортных состояний у детей. Так происходит из-за того, что в детском и подростковом возрасте опорно-двигательный аппарат активно развивается вместе с растущим организмом. И в это время он особенно подвержен уязвимым состояниям. На развитие боли также влияет и образ жизни — это одна из главных причин развития деформаций позвоночника и проблем с ним у детей», — рассказал Наумов.

Ортопед отметил, что заболевания позвоночника у детей в большинстве случаев вызваны недостаточно крепким мышечным корсетом из-за малоподвижного образа жизни. Нарушение осанки он назвал функциональной проблемой, связанной с перегрузкой еще не окрепшего позвоночника ребенка и недостаточной силой мышц спины. Если ее никак не решать, она может перерасти в сформировавшуюся деформацию позвонков (сколиоз), требующую обязательного лечения.

Чтобы укрепить мышечный корсет, врач посоветовал детям хотя бы два раза в неделю заниматься спортом. Родителям он порекомендовал поговорить с ребенком и понять, какие виды физической активности ему нравятся. Если школьник в принципе не заинтересован в спорте, то родителям стоит показывать ему положительный пример, вместе активно проводить время и, возможно, сопровождать его на первые тренировки. Необходимо помочь ребенку закрепить привычку заниматься спортом.

Немаловажным, по словам Наумова, является и выбор портфеля, с которым подросток ходит в школу.

«Тяжелый и неэргономичный рюкзак, особенно который носят на одном плече, наряду с ослабленным мышечным корсетом способен привести к искривлению позвоночника. Поэтому при выборе портфеля стоит ориентироваться на следующие характеристики: размер, вес, лямки и спинка. Рюкзак должен быть пропорционален размеру и весу ребенка, он не должен превышать 10-15 процентов от массы его тела. Лямки должны быть регулируемыми, широкими и мягкими, чтобы равномерно распределять вес на плечах. Стоит выбирать портфель с мягкой спинкой, которая будет поддерживать естественный изгиб позвоночника», — Денис Наумов, травматолог-ортопед.

Желательно, продолжил Наумов, чтобы рюкзак имел жесткую вставку для дополнительной поддержки, а наличие грудных и поясных ремней поможет лучше распределить его вес и снять нагрузку с плеч и спины. Однако если нарушения осанки уже наступили и у ребенка наблюдается постоянное искривление позвоночника — это повод обратиться к врачу. В детском возрасте, добавил ортопед, возможно добиться полного восстановления нормальных изгибов позвоночника, что обеспечивает здоровую осанку уже во взрослом возрасте.

«Поэтому при наличии проблемы обратиться к специалисту никогда не поздно», — заключил он.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова посоветовала для завтрака школьника выбирать продукты, стимулирующие работу мозга, улучшающие память и умственную активность. По ее мнению, для этой цели подходят самые простые продукты, доступные в любом магазине.