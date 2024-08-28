Терапевт перечислил способы улучшить сон во время беременности

В такой крайне непростой период для женщины бессонница может стать постоянным спутником. Многие препараты для налаживания сна запрещены беременным, в этом случае стоит попробовать более щадящие методы, о которых нам рассказала Виктория Анисимова, врач-терапевт.

© unsplash

Спим днем

Очень часто женщины переживают стресс во время беременности, из-за чего ночной сон может просто не идти. Здесь важно восстановить силы любым способом. К примеру, вы можете прилечь днем на час или два. Ваша задача — восполнить энергию и дать организму расслабиться. Если сонливость преследует днем, не боритесь с ней, просто ложитесь спать. Но наш эксперт рекомендует спать не более трех часов, в противном случае вы будете чувствовать себя еще более разбитой.

Больше подушек

Иногда сон может нарушаться, если вы спите в некомфортной позе. Виктория:

«Вы можете приобрести пару разных подушек, допустим, вытянутую, которую можно обнять, и обычную перьевую под голову. Создайте максимально комфортные условия».

Также попробуйте подобрать новую позу для сна. К слову, вы можете найти специальные подушки для сна для беременных.

Никакой воды на ночь

При беременности лишний стакан воды может стать причиной потери сна на всю ночь. Даже если вы не страдаете из-за проблем с частым мочеиспусканием, не стоит рисковать и пить слишком много за час до сна. Кроме того, терапевт советует избегать соленой и острой пищи на ужин, в целом, во время беременности стоит придерживаться нейтрального рациона.

Отказ от кофе

Как и в обычном состоянии, так и во время беременности кофе стимулирует нервную систему, о сне при таком раскладе можно забыть. Виктория:

«Не забывайте, что кофеин влияет и на малыша. Он проникает через плаценту и может также перевозбуждать его».

Пинающийся ребенок также не добавит спокойствия во сне.

Принимите душ

Как известно, горячие ванны во время беременности запрещены, но душ — отличный способ снять напряжение и подготовиться ко сну. Будьте осторожны с контрастным душем, проконсультируйтесь со своим врачом. Но обычный теплый душ с ароматической лампой с маслом лаванды поможет снять напряжение без любых снотворных.