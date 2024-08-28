Пять вещей, которые ребенок должен усвоить до 10 лет

До окончания начальной школы ребенок должен усвоить пять важных вещей. Им его должны научить родители. Об этом должны узнать все дети до 10 лет.

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Нужно уметь говорить нет. Очень полезным навыком является умение вежливо отказывать. Так ребенком не смогут воспользоваться как в детстве, так и во взрослой жизни.

Ошибки не страшны. Дети не добиваются успеха, если боятся совершать ошибки. Важно научить их действовать смело. Главное — не забывать исправлять ошибки.

Нужно уважать людей. До ребенка нужно донести, что уважения заслуживают все люди независимо от пола и возраста.

Оценки не всегда показывают знания. Ребенок должен учиться не ради оценок, а ради знаний. Он должен понять, что двойка еще ни о чем не говорит, как и высшие оценки. Также школьник должен знать, что его не будут ругать за оценки.

Если что-то непонятно, обратись к родителям. Ребенок должен знать, что родители — самые близкие для него люди. Именно они помогут разобраться в трудных ситуациях.

Ранее педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Виктория Губарь рассказала, что благодаря командным играм у детей развиваются навыки общения и разрешения конфликтов. По ее словам, также такие игры развивают выносливость и координацию.