Звезда «Папиных дочек» рассказала, как совмещать материнство и работу

Российская актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», объяснила, как «вывозить» материнство и работу. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

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По словам артистки, она восстанавливает силы благодаря плаванию.

«Спонсор моего чудного настроения — персональная тренировка по плаванию. Моя стратегия: взять сколько нужно уроков, понять, как правильно, а дальше сама-сама. Для меня спорт не сколько про форму, сколько про то, чтобы просто вывозить. Чем загруженнее расписание, тем больше стараюсь заниматься», - рассказала Мельникова.

Напомним, у Дарьи Мельниковой двое детей от актера Артура Смольянинова* (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов): их первенец, которого назвали в честь отца, появился на свет в 2015 году, а младший сын Марк — в 2018 году. Мельникова в 2021 году рассказала, что рассталась с отцом мальчиков, однако смогла сохранить с ним хорошие отношения. При этом знаменитость неоднократно признавалась в соцсетях, что не намерена уезжать из России вслед за бывшим супругом.

Ранее мы писали, что Дарья Мельникова впервые появилась на публике с новым мужем и третьим ребенком.