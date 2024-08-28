Чем кормят детей в школах

Общегородскую дегустацию школьного меню провели в сочинской гимназии №9. Такая акция проходит ежегодно.

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К учебному году 2023/24 меню обновили на 80%, добавив лазанью, ачму, жульен и другие блюда, приготовленные из продуктов кубанских производителей. Сначала меню оценили дети, которые летом посещали пришкольные лагеря. После чего черед дошел до родителей, которые стали финальными дегустаторами.

― Регулярно проводятся проверки качества блюд и санитарного состояния школьных столовых со стороны Роспотребнадзора. Все блюда должны быть приготовлены в соответствии с требованиями СанПин, однако не менее важно учесть пожелания самих учеников и найти баланс, ― прокомментировала начальник управления по образованию и науке администрации Сочи Ольга Медведева.

Специалисты разработали десятидневное меню для младших классов и двенадцатидневное для учеников начиная с пятого класса.

Напомним, с 1 сентября школьники из многодетных семей будут питаться бесплатно и по единому меню на Кубани.