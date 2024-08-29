Как Гомельская фабрика игрушек продвигает тренд добрых персонажей

На Гомельской фабрике игрушек "Радуга" ОАО "Актамир" не встретишь и намека на Хагги Вагги, Сиреноголового монстра, свинороботов. Герои хоррор-игр и зловещей анимации последнего времени здесь рядом не стояли. Просто философия другая. Вот уже больше полувека фабрика упорно и настойчиво продвигает тренд вечных сказок и добрых персонажей. И делает это сознательно. Узнали, как "белые и пушистые" находят путь к сердцу детей в сложном мире игрушечного бизнеса.

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Это небольшое предприятие на краю города появилось в декабре 1969 года. Через считаные месяцы отметит 55-летие. Чем-то и само похоже на игрушечное. Все здесь в мини-размерах. Переступаешь порог цехового пространства, и стойкое ощущение: попал в сказку. Конкретно в день нашего прихода - в зимнюю. Потому как на фабрике уже царит новогоднее настроение. С конвейера один за одним сходят свежеотлитые Деды Морозы, Снегурочки, Снеговики, отправляясь на роспись, где их вручную оживляют, наполняя обаянием, харизмой и настроением...

Директор предприятия Юрий Гудович с ходу вносит ясность:

- Все по нашему привычному графику. Как говорится, готовим сани летом. К выпуску новогоднего ассортимента всегда приступаем в июле-августе. В последние годы повышенным спросом на российских маркетплейсах пользуются наши новогодние игрушки из ПВХ - как отдельные персонажи, так и наборы. Сейчас работаем под заказы. Скоро приступим к пошиву детских и взрослых карнавальных костюмов. В ассортименте более 60 вариантов, в том числе новые модели. В линейке наших мягких игрушек также будут интересные предложения к зимним праздникам.

В свое время работали на весь Советский Союз, теперь на Беларусь и Россию.

Но и тогда, и сейчас старательно культивируют философию доброй игрушки. Яркой, естественной, понятной, качественной. Рискуют? Юрий Гудович так не считает:

- Каждое поколение - это, безусловно, свой мир игрушек. Но есть вечные категории. Добро - одно из них. Сейчас дети информационно очень перегружены, много агрессивного в компьютерных играх, анимации, кино. Хочется, чтобы, увидев нашу игрушку, ребенок захотел ее взять и не отдавать. Игрушки пользуются спросом, значит, мы все делаем правильно. Образы разрабатывают сами, формы тоже. Узнаваемость и оригинальность - фишка фабрики. Сырьевые компоненты для резиновых игрушек поставляют из России, для мягких, а также карнавальной линейки - практически все отечественное. Качество стопроцентное. Выполнение санитарно-гигиенических требований Беларуси и Евразийского экономического союза здесь святая обязанность.

Со стеллажей на нас "поглядывает" разная милота. Мягкие до невозможности коты и собаки, фламинго и аисты, рыси и пантеры, медведи и кролики. Здесь же в огромном многообразии пальчиковые и кукольные театры по мотивам народных сказок: "Теремок", "Кошкин дом", "Рукавичка", "Колобок", "Зайкина избушка". Развивающие наборы - от представителей флоры и фауны до полной гастрономической выкладки. Начальник производства Дина Якимцова обрисовывает масштабы происходящего:

На полках россыпь игрушек-"шипастиков", на такие аналоги массажеров большой спрос в России

- Наши главные покупатели - дети от трех лет и старше. Выпускаем более 500 наименований всех видов продукции. Ассортимент постоянно обновляем. Следим за тенденциями, рекомендациями психологов и педагогов, работаем с детьми, постоянно проводим экскурсии. И сразу видно, к чему тянутся дети, во что им хочется поиграть, что потискать. Я здесь работаю 35 лет. Прежде в моде были большие игрушки, набитые руки, ноги. А сейчас покупатели предпочитают размеры поменьше, чтобы все болталось, можно было и потягать, и поиграть. Как один мальчик рассказывал, когда вновь пришел к нам на экскурсию: "Я у вас вот ту игрушечку покупал... Мама меня перед сном поцелует и уйдет. А я обнял игрушку, она у меня теплая и мягенькая, и спокойно засыпаю".

На полках подмечаем россыпь игрушек-"шипастиков". Начальник производства подсказывает, на такие аналоги массажеров большой спрос в России. Идут в учреждения образования, реабилитационные центры. Из трендовых и наборы игрушек из ПВХ для самостоятельного раскрашивания, в комплекте также кисточка и краски. На пике интереса меховые подушки-обнимашки - тучки, облака, звезды, котики (куда же без них?). С трудом заставляем покинуть себя это добродушное пространство. Однако на последнем витке - совсем неожиданное: собственной персоной знаменитый клоун-дрессировщик кошек Юрий Куклачев. Что за тема?

- О, это замечательная история, - директор фабрики бережно снимает с полки легенду цирка. - Раритетный экземпляр. Практически на протяжении 30 лет наша фабрика выпускала по заказу Юрия Куклачева вот такие игрушки. Он сам обратился на предприятие, наши художники разработали образ, для чего Куклачев приезжал в Гомель. Ему результат понравился. К слову, второй раз он снова был у нас на фабрике, когда игрушку обновляли - вместо рыжих волос делали белые. Юрий Дмитриевич тогда попросил: "Я ведь уже не рыжий, а седой. Надо как есть". Сейчас уже не выпускаем. Но память храним.

К слову, то ли благодаря сотрудничеству с Куклачевым, то ли просто в тренде времени, но коты разных мастей и видов не просто выпускаются на фабрике, а бьют все рейтинги спроса.