Психолог посоветовала родителям говорить с детьми о школе позитивно

Родителям не стоит демонстрировать детям свой стресс накануне начала нового учебного года, заявила психолог Онлайн-школы №1 Кира Гольдштейн.

По ее словам, важно, чтобы для ребенка первый день в школе не воспринимался, как «День Х». Родителям стоит делать акцент на приятных моментах начала обучения – встрече с друзьями, новых канцтоварах, школьной форме. Также можно оставить в рюкзаке школьника приятный сюрприз – брелок либо записку с пожеланием.

«Неожиданности, даже самые маленькие, всегда вызывают улыбку и делают день чуточку лучше», — пояснила психолог в беседе с «Газетой.Ru».

Помимо прочего важно постепенно восстанавливать режим, к привычному графику стоит возвращаться, как минимум, за неделю до начала школьных занятий. При этом важно говорить о школе позитивно, не передавая детям свой возможный отрицательный опыт.

Ранее детский психолог Ирина Таранова сообщала «Радиоточке НСН», что перегрузка учебой и дополнительными занятиями может привести к серьезным психосоматическим последствиям у детей.