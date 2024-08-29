Назван идеальный вес школьного рюкзака

Вес школьного рюкзака не должен превышать 10–15% массы тела школьника, рассказал NEWS.ru заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Рамил Шахвеледов. Специалист отметил, что если ребенок весит 30 кг, то портфель не должен быть тяжелее 3 кг.

Рекомендуется, чтобы вес рюкзака не превышал 10–15% массы тела ребенка. Например, если ребенок весит 30 кг, то максимальный вес рюкзака должен составлять 3 кг. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на позвоночник и мышцы спины, — пояснил Шахвеледов.

Врач уточнил, что рюкзак является неотъемлемым атрибутом школьной жизни, но важно помнить об опасности чрезмерно тяжелых портфелей. Так, предупредил специалист, превышение максимального веса рюкзака может вызвать боли в спине, искривление позвоночника и даже сколиоз.

Рюкзак — неотъемлемый атрибут школьной жизни ребенка. Однако важно помнить, что перегруженный рюкзак может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как боли в спине, искривление позвоночника и даже сколиоз, — заявил Шахвеледов.

Ортопед Денис Маламашин ранее рассказал, что лучше выбирать для школьника рюкзак с широкими регулируемыми лямками и ремешком для пояса. Специалист отметил, что спинка портфеля должна быть твердая и с уплотнителем, а также прилегать к телу.