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Стало известно, для чего вводят новый предмет в школах и зачем он нужен подросткам

В школах уже существовал курс, посвященный семье и традиционным ценностям, который в 2017 году предлагала ввести зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова. В 2021 году курс «Семьеведение» появился в программе обществознания для старших классов.

Для чего вводят новый предмет в школах и зачем он нужен
© runews24.ru

В марте 2023 года глава семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила добавить этот предмет в школьные программы, а в мае зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что с 1 сентября 2023 года «Семьеведение» будет внедряться в школах, пишет РИАМО.

Этот предмет должен познакомить подростков с основами семьи, ее функционированием и типами, а также с психологией и педагогикой. Программа рассчитана на детей с 5 по 9 классы и состоит из пяти разделов, которые рассматривают предания и традиции семьи, роль мужчины и женщины в семье, уважение к старшим, понятие «дом», ведение домашнего хозяйства, государственные программы поддержки семьи и многое другое.

Программа создана так, что на рассмотрение и изучение определенных тем будут приглашаться специалисты разных профилей.

Целью нового курса «Семьеведение» станет укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи.

Эксперты разделились во мнениях: глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по просвещению Яна Лантратова считают, что уроки помогут в борьбе с подростковой беременностью и невежеством, а педагоги отмечают, что к курсу нельзя подходить формально.

Многодетная мама Елена Дмитриева считает, что курс может помочь детям из неблагополучных семей учиться создавать свою ячейку общества.

Дети
Яна Лантратова
Елена Дмитриева
Нина Останина
Татьяна Голикова
Анна Кузнецова
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Правительство РФ