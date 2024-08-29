Для чего вводят новый предмет в школах и зачем он нужен

В школах уже существовал курс, посвященный семье и традиционным ценностям, который в 2017 году предлагала ввести зампред Госдумы РФ Анна Кузнецова. В 2021 году курс «Семьеведение» появился в программе обществознания для старших классов.

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В марте 2023 года глава семейного комитета Госдумы Нина Останина предложила добавить этот предмет в школьные программы, а в мае зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что с 1 сентября 2023 года «Семьеведение» будет внедряться в школах, пишет РИАМО.

Этот предмет должен познакомить подростков с основами семьи, ее функционированием и типами, а также с психологией и педагогикой. Программа рассчитана на детей с 5 по 9 классы и состоит из пяти разделов, которые рассматривают предания и традиции семьи, роль мужчины и женщины в семье, уважение к старшим, понятие «дом», ведение домашнего хозяйства, государственные программы поддержки семьи и многое другое.

Программа создана так, что на рассмотрение и изучение определенных тем будут приглашаться специалисты разных профилей.

Целью нового курса «Семьеведение» станет укрепление традиционных семейных ценностей среди молодежи.

Эксперты разделились во мнениях: глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по просвещению Яна Лантратова считают, что уроки помогут в борьбе с подростковой беременностью и невежеством, а педагоги отмечают, что к курсу нельзя подходить формально.

Многодетная мама Елена Дмитриева считает, что курс может помочь детям из неблагополучных семей учиться создавать свою ячейку общества.