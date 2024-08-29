39% родителей считают, что дарить много цветов учителю нет смысла

39% респондентов считают, что дарить много цветов учителю нет смысла, так как педагог не сможет забрать все букеты домой. Поэтому родители дарят классному руководителю один большой и красивый букет от всего класса.

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11% добавили, что дарят один букет от класса, но вдобавок еще скидываются на подарок, об этом говорят итоги опроса, который был проведен KP.RU.

31% респондентов говорят, что у них в школе все ученики идут с букетом.

14% говорят, что обычно ничего не дарят учителю на 1 сентября. Лучший подарок — выращенное своими руками.

5% выбрали вариант «другое» и рассказали, что дарят учителям вместо букетов другие подарки, например, комнатные растения или сладости.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. В исследовании приняли участие 3,3 тыс. человек.