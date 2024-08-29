ВОЗ выяснила, что подростки стали реже пользоваться презервативами

Последние исследования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рисуют тревожную картину: подростки стали меньше пользоваться презервативами, что повышает риск незапланированной беременности и заболеваний, передающихся половым путем.

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Исследование "Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья" (HBSC), проводимое каждые четыре года среди 15-летних подростков в 42 странах, выявило снижение доли использования презервативов на 9% у мальчиков и на 6% у девочек по сравнению с 2014 годом. В то же время, в сексуальный контакт к 15 годам вступает все больше подростков, особенно среди мальчиков: 25% против 20% в 2018 году.

Авторы исследования связывают эту тенденцию с пандемией коронавируса. Локдауны и ограничения, введенные во многих странах, могли способствовать увеличению количества случайных связей и снижению доступности информации о контрацепции. Кроме того, неуверенность и стресс, связанные с пандемией, могли повлиять на способность подростков принимать ответственные решения в отношении сексуального поведения.

Самая высокая доля 15-летних мальчиков, уже имевших сексуальные контакты, наблюдается в Болгарии (36%), среди девочек — в Гренландии (49%). В странах СНГ, наименьшие показатели подростковой сексуальной активности зафиксированы в Армении (0% девочек), Киргизии (1% девочек) и Казахстане (2% девочек).

Напомним, исследователи выяснили, что компании используют в производстве контрацептивов токсичные вещества в концентрации в несколько раз превышающую норму.