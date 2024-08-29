Ирина Болгар заявила о лишении Дурова родительских прав на их общих детей через суд

Швейцарский суд принял решение о лишении Павла Дурова, основателя популярного мессенджера Telegram, родительских прав в отношении троих детей. Об этом сообщила мать детей, Ирина Болгар, на своей странице в Instagram. По словам Болгар, суд по защите детей и взрослых запустил расследование, проведенное органами опеки Женевы, после чего решил лишить российского миллиардера родительских прав. Органы опеки неоднократно пытались выйти на связь с Дуровым по всем каналам, которые предоставила Болгар, но он проигнорировал все попытки. Болгар объяснила, что подала иск против Дурова из-за его ультиматума, который он поставил ей в конце 2022 года, требуя от нее переехать в ОАЭ. Она отметила, что к тому моменту их отношения уже прекратились, и предприниматель не приглашал ее жить вместе. После отказал, по словам Болгар, Дуров заблокировал ей доступ ко всем счетам и прекратил оплачивать чеки. Когда Болгар заявила, что будет отстаивать свои права и права детей в рамках закона, Дуров отказался подписывать согласия на продление европейских иммиграционных документов и оформление новых. Болгар считает, что ультиматум был поставлен для усложнения обращения в европейские суды для защиты своих прав и прав детей. Она также утверждает, что Дуров заблокировал возможность личного контакта, и его примеру последовала его семья.

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