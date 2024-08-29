Флорист назвала удачные цветовые гаммы для букетов на 1 сентября

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, какие цветы чаще всего покупают перед первым сентября и назвала удачные варианты цветовой гаммы для букетов.

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Эксперт посоветовала составлять букеты из астр, гладиолусов, хризантем, роз. Если есть желание сэкономить, то можно купить один большой букет от класса.

— Можно сделать какой-то интересный букет с включением фломастеров, красок, карандашей – какие-то школьные крупные предметы. Также в букет в целях экономии можно вставить ягоды рябины, калины, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Сафронова отметила, что для праздника подойдут букеты в желто-оранжево-красной гамме. Его можно собрать из хризантем, роз, календулы. Также можно выбрать нежно-розово-бардовую гамму с белыми включениями: кустовая белая хризантема, розовые розы или астры. Букеты из хризантем и астр будут стоять дольше всего.

В свою очередь аллерголог Алла Усачева посоветовала не выбирать букеты из лилий — это одни из самых аллергенных цветов. Помимо пыльцы они обладают ярким специфическим ароматом, который нередко вызывает реакцию, передает МИР 24.

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