Что подарить учителю, чтобы это не было взяткой

1 сентября праздник учителей и школьников – начало нового учебного года. В этот день принято дарить подарки педагогам. Чаще всего учащиеся дарят цветы, однако бывает, что родители собирают дополнительно общий презент для учителя. «ФедералПресс» узнал, что и на какую сумму можно преподнести, чтобы это не выглядело взяткой.

Требования закона

По Гражданскому кодексу РФ (п. 1 ст. 575) учителю можно дарить подарки на сумму до 3 тысяч рублей. Правда, минимальная сумма взятки по закону составляет 100 рублей, но документ предусматривает, что даже более дорогие презенты могут оцениваться как добровольное дарение.

В случае же, если стоимость подарка превышает 3 тысячи рублей, это может быть расценено как коррупция, особенно если родители при этом просят педагога быть особенно внимательным именно к его ребенку.

При вручении подарка особенно важно не просить ничего взамен – особенного отношения именно к этому классу, завышения оценок, общения учителя с родителями во внеурочное время, проведения дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ или ЕГЭ или обучения во время продленки. Презент должен быть полностью безвозмездным.

Что может быть расценено как взятка:

путевка на отдых;

санаторное лечение;

оплата обучения;

ювелирные украшения;

билеты на посещение дорогих мероприятий;

абонемент в фитнес-зал;

сертификат в салон красоты.

Однако надо помнить, что подарки бывают не только от отдельных родителей, но и от всего класса. И если такой общий дар обошелся, например, в 4–5 тысяч рублей, но каждый из родителей вносил около 300 рублей, это не будет считаться взяткой.

Что обычно дарят

Отдельные родители, как правило, преподносят что-то небольшое и чисто символическое: несколько тюльпанов, шоколадку или коробку конфет.

Для педагога будет полезным любой подарок, связанный с его профессиональной деятельностью: ручка, блокнот, записная книжка. Иногда отдельно родители преподносят учителям комнатные цветы, чаще всего их также оставляют в школе.

Если все-таки класс решил делать совместный подарок, то выбор чаще всего падает на сертификаты в различные магазины, салоны красоты и места отдыха.

«Мы учителю в прошлом году дарили на 1 Сентября большой букет красных роз, на День учителя делали подарок в виде сертификата в один из гипермаркетов Новосибирска, на 8 Марта также подарили сертификат и маленький букетик цветов. По деньгам это, разумеется, никакая не взятка», – рассказала «ФедералПресс» сибирячка.

По словам мамы школьника, родители ничего взамен за подарок не требовали. При этом подарки были разными, какие-то даже превышали стандартную сумму в 3 тысячи рублей.

«Один из подарков у нас обошелся на общую сумму около 5 тысяч рублей, но так как у нас в классе 30 детей, то мы сдавали около 150 рублей на подарок. Чаще сдаем по 100 рублей. Это чисто символическая сумма. То есть, если бы я одна за своего ребенка покупала подарок учителю на любой из прошедших праздников, я бы потратила больше. Одна шоколадка в магазине стоит 100–150 рублей, а коробка конфет не менее 200», – объяснила собеседница.

Новосибирцы рассказывают: в последнее время индивидуальные подарки практически исчезли, чаще всего родительский комитет покупает общий презент от всего класса.

Может ли быть подарок от класса взяткой

Подарок от класса все-таки может быть взяткой, в особенности если не все родители согласны с выбранной суммой. Например, когда учителю складываются по 500 или 1000 рублей, в результате чего подарок тянет на сумму от 10 до 30 тысяч рублей.

«У меня в школе однажды решили сложиться учителю на очень удобное школьное кресло. При этом педагог сама попросила этот подарок у родительского комитета. Я с таким решением была полностью не согласна, потому что стул стоил 25 тысяч рублей. Нужно было сдать по 800 рублей. Для меня это вполне приличная сумма, которая уже вовсе не символическая. То есть если бы я самостоятельно выбирала подарок, то купила бы что-то не более чем на 200 рублей», – рассказала жительница Новосибирска Анна Т.

Женщина призналась, что отказалась сдавать деньги, после чего в классе возник скандал. Некоторые родители не стали складываться на такой дорогой подарок, но стул учителю все-таки купили.

В связи с этим есть еще одно правило – учитель не должен просить купить ему что-то определенное. Подарок – это то, что человек или класс делает самостоятельно и добровольно. В противном случае родитель может обратиться в департамент образования и прокуратуру с жалобой на вымогательства со стороны учителя.